Inizio saldi: il 5 gennaio via alle vendite di fine stagione

La durata delle vendite di fine stagione invernale durerà sessanta giorni. Confcommercio: "Bene le stime, dovute al lungo periodo di austerità, che comunque perdura"

La giunta regionale ha deliberato sulla data di inizio delle vendite di fine stagione invernale: il 5 gennaio 2023, primo giorno feriale antecedente l’Epifania.

Nonostante il periodo di grande incertezza e il proliferare di promozioni ed eventi come Black Friday e Cyber Monday, la tradizionale stagione dei ribassi resta l’occasione più attesa dai consumatori. Federico Pieragnoli ricorda che “Secondo le stime dell’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio, la stagione dei saldi estivi ha registrato una spesa media a famiglia di 202 euro, cifra che sulla provincia di Livorno non viene sicuramente raggiunta secondo l’associazione provinciale. Il costo dell’energia, dovuto alla nota contingenza internazionale, pesa molto sulla capacità di acquisto delle famiglie. Del resto la riduzione del valore della moneta non sembra arretrare. I consumatori hanno rinunciato a molti acquisti per pagare le bollette esplose, certamente una buona parte impiegherà una fetta della tredicesima per le necessità di abbigliamento e scarpe, soprattutto per i più piccoli. Veniamo da un lungo periodo di austerità, la stagione invernale dei saldi permetterà capi, accessori e oggetti di qualità a prezzi accessibili. E sarà una boccata d’ossigeno anche per il piccolo commercio”.

Confcommercio ricorda che durante i saldi i negozianti hanno l’obbligo di esporre il prezzo iniziale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata. Non è invece obbligatorio permettere il cambio dopo l’acquisto, da verificare con l’operatore di fiducia.

