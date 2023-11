Innovation4Retail, presentata la call a sostegno delle idee più innovative per il retail

Il direttore generale di Unicoop Tirreno: “Occorre prevedere finanziamenti come trampolini di lancio alle idee. Questa iniziativa, fortemente voluta, va in questa direzione". Fino al 21 gennaio call aperta a startup o PMI dei settori tecnologia, servizi, FoodTech, AgriTech ed economia circolare. L’azienda vincitrice potrà accedere al fundraising sulla piattaforma Doorway e collaborare con Unicoop Tirreno. La call è promossa da Unicoop Tirreno, Doorway e MarTech company Retex. Per informazioni e candidature: www.innovation4retail.org

di Giulia Bellaveglia

Innovation4Retail è il nome della prima edizione dell’iniziativa lanciata da Unicoop Tirreno, Doorway e MarTech company Retex con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo e il potenziamento del settore retail, favorendo la crescita territoriale e l’economia locale attraverso la selezione di quelle idee imprenditoriali più innovative e sostenibili. Una call, a cui sarà possibile candidarsi fino al 21 gennaio 2024, rivolta a startup, micro, piccole e medie imprese del territorio che abbiano sviluppato soluzioni originali e ad alto contenuto tecnologico, con almeno 1 prodotto o 1 servizio già attivi sul mercato. La selezione è rivolta alle aziende del territorio iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese che abbiano sede o che dimostrino una connessione in termini di vendite con Lazio, Toscana e Umbria. Le realtà lavorative dovranno inoltre appartenere ai settori della tecnologia ed essere impegnate nella ricerca e nel progresso di nuovi metodi applicati al ciclo produttivo del consumer retail, dei servizi o dei cosiddetti agriTech e foodTech. “Idee ce ne sono tante – spiega il direttore generale di Unicoop Tirreno Piero Canova – ma se non si prevedono finanziamenti come trampolini di lancio non si riuscirà mai a raggiungere il risultato sperato. Un progetto che abbiamo fortemente voluto e che vuole aiutare le aziende a fare, non investimenti qualsiasi, ma investimenti di una certa portata”. “Un percorso – aggiunge Fausto Caprini, ceo di Retex – che abbiamo accolto con grande entusiasmo e che sposa a pieno la nostra missione. Al giorno d’oggi il concetto di retail è estremamente vasto, richiede un grande sforzo e abbraccia tanti mondi articolati e complessi in cui è necessario un aiuto per potersi muovere”. I vincitori verranno selezionati entro il primo trimestre del 2024 e avranno l’opportunità di ricevere un ticket di investimento a partire da 200mila euro. Le realtà selezionate avranno inoltre il privilegio di eventuali avvii di collaborazioni con Unicoop Tirreno. “Questa iniziativa è un’opportunità straordinaria per le startup e le Pmi più innovative di realizzare il proprio potenziale – ha aggiunto Antonella Grassigli, CEO e Founder di Doorway – Non vediamo l’ora di collaborare con l’azienda che verrà selezionata, offrendo l’accesso alla nostra community di investitori e ai soci di Unicoop Tirreno attraverso il fundraising sulla nostra piattaforma di Venture Investing. Il nostro scopo è favorire un ricambio tecnologico e generazionale e di farlo attraverso partner di grandissimo valore”. Per maggiori informazioni e candidature: www.innovation4retail.org. “Innovation4Retail” si avvale del supporto di una rete di partner prestigiosi e impegnati nell’innovazione, tra cui Rigel Venture, Nana Bianca, Italian Tech Alliance, Buono&Partners e Innovup.

