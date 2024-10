Insediato il nuovo cda dell’Interporto, Monica Bellandi presidente

Il nuovo cda desidera esprimere la propria gratitudine al consiglio uscente per lavoro svolto nell’ultimo triennio con un particolare ringraziamento al presidente Rocco Guido Nastasi

Facendo seguito alle decisioni dell’assemblea dei soci dello scorso 30 settembre, il 4 ottobre si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della società che nella prima riunione della nuova gestione ha provveduto alle nomine delle cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione, che guiderà l’azienda per il triennio 2024-2026, sarà composto dalla presidente Monica Bellandi (Regione Toscana), da Angelo Roma e Raffaello Cioni (Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale), rispettivamente confermati nel ruolo di vice presidente e amministratore delegato e dai due nuovi consiglieri, Francesca Scali (Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) e Nicola Nista (Comune di Collesalvetti).

Il nuovo CdA desidera esprimere la propria gratitudine al consiglio uscente per lavoro svolto nell’ultimo triennio con un particolare ringraziamento al presidente Rocco Guido Nastasi, giunto alla fine del suo terzo e ultimo mandato e ai consiglieri Pierluigi Giuntoli e Tiziana De Quattro, per il costante impegno e la grande professionalità con i quali hanno svolto il loro incarico.

