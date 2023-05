Interporto, inaugurato il magazzino del freddo

Il magazzino, in grado di garantire temperature fino a -30°, sarà di riferimento per le grandi compagnie del settore frutta e avrà una capacità di oltre 3000 pallets

Nell’ambito del progetto Cold Village, il 27 aprile 2023 all’Interporto Toscano Amerigo Vespucci è stato inaugurato il magazzino del freddo per lo stoccaggio di merce surgelata. Il magazzino, in grado di garantire temperature fino a -30°, sarà di riferimento per le grandi compagnie del settore frutta, come nuovo servizio del porto di Livorno, e avrà una capacità di oltre 3000 pallets.

Condividi: