Istituita la ZLS Toscana, la soddisfazione del presidente Guerrieri

“Un atto di enorme importanza che assicura alle Imprese della Toscana nuove opportunità di sviluppo per la promozione di investimenti strategici”

“Un atto di enorme importanza che assicura alle Imprese della Toscana nuove opportunità di sviluppo per la promozione di investimenti strategici”. Il presidente dell’AdsP del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, commenta in questo modo la notizia della istituzione della ZLS Toscana con l’approvazione del decreto istitutivo del Consiglio dei ministri. Si chiude così un percorso lunghissimo che è durato ben quattro anni. “il completamento sia pure tardivo della procedura avviata a luglio del 2020 è un risultato storico che ci piace poter credere di aver raggiunto grazie al contributo fattivo della AdSP e al coinvolgimento di tutta la comunità portuale” ha aggiunto Guerrieri. Soddisfatto anche il segretario generale dell’ente portuale, Matteo Paroli, che ha ribadito l’importanza di un risultato conseguito grazie al lavoro di squadra che ha visto la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte, a partire dalla Regione Toscana, dei parlamentari locali e dei consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici. “Ora dobbiamo correre rapidamente”, ha affermato, ricordando che la ZLS avrà una durata massima di sette anni prorogabili per ulteriori sette. “Non possiamo permetterci di perdere tempo: occorrerà uno stretto coordinamento tra Regione, AdSP, e le amministrazioni comunali e provinciali” ha aggiunto. “Noi siamo pronti a dare il nostro contributo e abbiamo già al nostro interno una struttura espressamente dedicata per queste attività” ha concluso.

