La console generale USA a Firenze in visita nel porto di Livorno

Il presidente dell’Adsp, Luciano Guerrieri e il segretario generale Matteo Paroli, hanno ricevuto il 13 luglio, a Palazzo Rosciano, la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta. Durante l’incontro il presidente ha illustrato alla Console il piano degli investimenti per lo sviluppo dei porti del Sistema, soffermandosi in particolar modo su alcuni interventi che costituiscono la svolta attesa per confermare il ruolo centrale dello scalo livornese sulle rotte commerciali internazionali. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, la Darsena Europa, i progetti di potenziamento ferroviario dei porti di Livorno e Piombino e le numerose iniziative sulla sostenibilità energetica individuate nel Documento di Pianificazione energetica di Sistema. La Console ha manifestato grande interesse per i progetti in via di realizzazione, condividendone l’importanza strategica per l’economia dell’intero territorio. È stata inoltre evidenziata l’opportunità di rafforzare i rapporti istituzionali fra il Consolato Generale degli Stati Uniti e l’Autorità di Sistema Portuale. A seguito della riunione, il console ha visitato il porto di Livorno in un tour organizzato dal Servizio Promozione.

