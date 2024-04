La Eco Cis di Livorno tra i vincitori del premio Impresa Ambiente

Per l’azienda livornese, specializzata nella risoluzione di problematiche ambientali, ha ritirato il premio Roberta Rocchi, tecnico ufficio ambiente di Eco Cis. A congratularsi con l’impresa per il prestigioso riconoscimento il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda

Sono state premiate il 12 aprile, a Palazzo Querini Stampalia a Venezia, le aziende vincitrici dell’XI Edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento italiano del settore, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo assieme ad Unioncamere e, per la prima volta, con il sostegno di Assocamerestero e Stazione Sperimentale del Vetro. A vincere sono state le aziende italiane ed estere che hanno messo al centro della propria proposta unica di valore gli obiettivi di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente indicati dall’Agenda 2030 dell’ONU. Queste le quattro categorie del premio: Miglior Gestione per lo Sviluppo Sostenibile; Miglior Prodotto o Servizio per lo Sviluppo Sostenibile; Miglior Processo o Tecnologia per lo Sviluppo Sostenibile; Miglior Cooperazione per lo Sviluppo Sostenibile. Sono stati inoltre conferiti i premi alla Start Up Innovativa, al Giovane Imprenditore/Imprenditrice ed alla miglior Impresa Estera, iscritta ad una delle Camere di Commercio italiane all’estero associate ad Assocamerestero.

Ad aggiudicarsi il premio per la Miglior Cooperazione per lo Sviluppo Sostenibile è stata l’azienda livornese Eco Cis Srl che ha contribuito a valorizzare i rifiuti industriali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030, attraverso una rete di impianti europei ed extraeuropei. La collaborazione transnazionale, incluso un accordo con un’azienda cipriota per l’utilizzo di scarti nel cemento, ha come obiettivo la massimizzazione del recupero di materia. Il progetto presentato si concentra, in particolare, sul recupero dei fanghi di altoforno, che vengono impiegati come sostituti di materie prime naturali nella produzione di clinker e cemento. Questo processo riduce il consumo di risorse naturali, le emissioni di CO2 e l’accumulo di rifiuti non riciclabili, promuovendo un’economia circolare e sostenibile. Per l’azienda livornese, specializzata nella risoluzione di problematiche ambientali, ha ritirato il premio Roberta Rocchi, tecnico ufficio ambiente di Eco Cis. A congratularsi con l’impresa per il prestigioso riconoscimento il Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda. Complessivamente per questa edizione del Premio Impresa Ambiente sono stati 95 i progetti presentati da 92 aziende provenienti da 17 regioni, di cui 3 della Toscana.

