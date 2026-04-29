La F.lli Santucci inaugura a Stagno un Centro Revisioni all’avanguardia

La nuova struttura, novità assoluta in Italia, rappresenta un ulteriore sviluppo per l’azienda e la sua creazione ha inoltre permesso di recuperare un’area dismessa trasformandola in un moderno polo logistico. Presente al taglio del nastro anche la sindaca Paoli: "Dietro a questo risultato ci sono impegno, investimenti e una visione imprenditoriale solida"

La F.lli Santucci Srl ha inaugurato lo scorso 11 aprile 2026 un nuovo e innovativo Centro Revisioni per veicoli industriali e commerciali a Stagno (Collesalvetti – Livorno), situato nella riqualificata “Piattaforma del Biscottino“, in via Statale Arnaccio 77/B, adiacente l’officina meccatronica, già noto centro di manutenzioni e riparazioni presente da quasi 60 anni sul territorio, Truck Station autorizzata IVECO, centro tachigrafi e punto di assistenza 24h (www.fratellisantucci.it). Il nuovo Centro Revisioni, autorizzato dalla Motorizzazione e dal Ministero dei Trasporti, rappresenta un importante investimento ed un ulteriore accrescimento dell’azienda: dotato delle più avanzate tecnologie (come il nuovo Banco Prova attrezzato con il sistema “Freni su piastre”), offre anche ampi spazi dedicati alla movimentazione e al parcheggio dei veicoli (2000 mq di capannone e 3000 mq di piazzali) e un servizio di supporto professionale completo e sempre garantito per le verifiche periodiche di legge. “L’obiettivo della struttura, adeguata alle più recenti normative – spiega Carlo Santucci, Presidente della F.lli Santucci e Presidente CNA Livorno – è offrire un servizio di controllo e di revisione periodica veloce, riducendo i tempi di attesa e garantendo l’adeguatezza e la sicurezza dei veicoli dei nostri numerosi clienti”. La creazione del nuovo Centro Revisioni, novità assoluta in Italia e prima installazione per la provincia di Livorno, ha permesso inoltre di recuperare un’area dismessa, trasformandola in un moderno polo logistico. L’evento dello scorso 11 aprile ha visto la partecipazione di numerosi clienti, fornitori, amici e autorità locali, tra cui la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli, evidenziandone così il valore strategico per il territorio. “Ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione del nuovo Centro Revisioni dell’azienda Fratelli Santucci presso la piattaforma del Biscottino – ha dichiarato la sindaca Sara Paoli dalla propria pagina Facebook – un momento significativo che segna non solo l’avvio di un’innovativa attività, ma anche il recupero e la valorizzazione di una struttura che ha attraversato un percorso complesso e che oggi trova finalmente un esito positivo. Il nuovo centro rappresenta innovazione, efficienza e qualità dei servizi, elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo del nostro tessuto economico e produttivo. Dietro a questo risultato ci sono impegno, investimenti e una visione imprenditoriale solida, quella di chi crede nel lavoro fatto bene e nel valore del territorio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©