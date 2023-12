La FIT-CISL: no ai tagli delle corse operai per le imprese siderurgiche

Riceviamo e pubblichiamo dalla FIT-CISL

Con profonda amarezza apprendiamo che il riordino dei servizi (progetto T2 Trasporto Pubblico Locale) nella provincia di Livorno entrerà in vigore il giorno 08.01.24.

Un progetto che come FIT-CISL abbiamo contestato alla presentazione di ottobre e che, dopo molti dubbi espressi, è stato posticipato da novembre a gennaio.

Il giorno 8 gennaio il progetto che toglie le corse operaie per le imprese siderurgiche di Piombino e prevede l’inserimento di servizi alternativi ai bus, come mobility sharing/voucher, sarà operativo.

Come FIT-CISL contestiamo un progetto che impoverisce i collegamenti per i molti paesi collinari del nostro territorio negli orari fondamentali per chi usa il bus per recarsi a lavoro o presso gli ospedali.

Non condividiamo un progetto che potenzia i servizi paralleli alle ferrovie, creando di fatto una concorrenza tra bus e treno, e non serve in maniera capillare le zone periferiche della provincia.

A nostro avviso questo progetto non crea la giusta sinergia con i vari vettori (navi e treni) per dare la giusta continuità territoriale nelle isole della provincia.

Unica nota positiva è l’incremento dei servizi nell’urbano di Livorno-città; cosa che auspicavamo fosse fatta in tutte le città della provincia per dare il diritto ad una mobilità efficiente per tutti i cittadini, non creando differenze di servizi tra capoluogo e periferia.

Come FIT-CISL chiediamo nuovamente la sospensione di tale progetto perché preoccupati delle ricadute che questo servizio può avere tra i dipendenti del settore e cittadini che non avranno più il bus per recarsi a lavoro.

Facciamo appello a tutte le forze politiche e amministrazioni della provincia di Livorno per creare una cabina di regia che possa concordare un progetto che tenga conto delle reali necessità dei cittadini, di tutta la provincia, e possa essere un volano di sviluppo che dia certezza occupazionale ai dipendenti del settore.

La Segreteria Provinciale Livorno

FIT-CISL

