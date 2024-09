La livornese Erredue trionfa agli Italia Hydrogen Technology Awards

All'azienda di via Gozzano (Picchianti) il prestigioso "Lady Award" e il "Premio Innovazione" Questo doppio successo consolida la posizione di Erredue come uno dei principali player nel mercato internazionale delle tecnologie per la produzione di gas tecnici e conferma la sua capacità di affrontare le sfide del futuro con innovazione, competenza e inclusività

Erredue S.p.A., azienda leader nel settore delle tecnologie per la produzione e gestione di gas tecnici, ha ottenuto un doppio riconoscimento di assoluto rilievo durante l’evento di premiazione tenutosi a Piacenza durante la fiera Hydrogen Expo, vincendo sia il prestigioso “Lady Award” che il “Premio Innovazione“. Il Lady Award, dedicato alle eccellenze femminili che si sono distinte per il loro contributo significativo in ambito manageriale e imprenditoriale, è stato assegnato all’Amministratore Delegato Francesca Barontini, per il suo straordinario impegno nel guidare Erredue verso il successo e la crescita internazionale. Questo premio sottolinea l’importanza della leadership al femminile all’interno di un settore altamente tecnologico e competitivo, confermando Erredue come una realtà aziendale che valorizza il talento e l’inclusione. Parallelamente, il Premio Innovazione riconosce l’impegno costante di Erredue nell’investire in ricerca e sviluppo, portando sul mercato soluzioni sempre più innovative per la gestione sostenibile della produzione di stack per l’elettrolisi. Grazie alla sua visione pionieristica e alla capacità di anticipare le esigenze del futuro, Erredue è stata premiata per un progetto che ridefinisce gli standard di efficienza e sostenibilità nel settore degli stack. Enrico D’Angelo, Presidente e fondatore di Erredue, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di questi riconoscimenti, che testimoniano il duro lavoro del nostro team e l’impegno costante nel perseguire l’innovazione e l’eccellenza. Il Lady Award celebra la forza e il valore delle donne in azienda, mentre il Premio Innovazione è un riconoscimento del nostro ruolo di leader tecnologici nel settore. Continueremo a sviluppare soluzioni innovative per contribuire a un futuro sempre più sostenibile”. Questo doppio successo consolida la posizione di Erredue come uno dei principali player nel mercato internazionale delle tecnologie per la produzione di gas tecnici e conferma la sua capacità di affrontare le sfide del futuro con innovazione, competenza e inclusività.

