La presidente Scarpellini ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti

All'incontro erano presenti il presidente Fabio Tinti, il direttore Alessandro Ciapini e il responsabile sindacale Massimo Marini: "Ci siamo confrontati sull’importanza di uno sguardo armonico del commercio su tutto il territorio in un momento storico di grande difficoltà economica"

La Presidente Scarpellini, con la vice presidente Eleonora Agostinelli, ha incontrato, a Palazzo Granducale, il presidente provinciale della Confesercenti Fabio Tinti. Con lui erano presenti il direttore provinciale Alessandro Ciapini e il responsabile sindacale Massimo Marini. “Con il presidente Tinti ci siamo confrontati sull’importanza di uno sguardo armonico del commercio su tutto il territorio – ha dichiarato Scarpellini – in un momento storico di grande difficoltà di spesa per le famiglie e dunque di altrettanta difficoltà per gli operatori del commercio, così come non sono secondari gli aspetti legati alla stagionalità turistica e alla necessità di favorire forme di innovazione del settore, rispondenti ad una realtà in continua evoluzione. A Fabio, amministratore pubblico per tanti anni e con ruoli associativi di prim’ordine e competenze importanti nel settore, vanno i migliori auguri per un lavoro che sarà sicuramente proficuo”.

