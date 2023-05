La torta di ceci sbarca a scuola con il progetto di Cna

Sono stati 330 i bambini, dalla materna alle medie dell'istituto Bartolena, coinvolti nel progetto dell’Associazione Tortai Livornesi Cna. Bonaldi: "Abbiamo già richieste per il nuovo anno scolastico se qualche altra scuola volesse aderire a questo progetto può scriverci ad [email protected]"

Sono già 330 i bambini coinvolti nel progetto dell’Associazione Tortai Livornesi CNA per far scoprire la storia e la tradizione della torta di ceci. “Finalmente, passata la pandemia – afferma il presidente Fabio Forti – l’associazione ha potuto realizzare uno dei suoi scopi primari che è quello di avvicinare i giovanissimi alla torta di ceci, un alimento sano, tradizionale, artigianale e di qualità, sicuramente più adatto anche come merenda di tanti prodotti industriali”. “Il primo Istituto comprensivo ad aderire al progetto – spiega la coordinatrice sindacale Cna Valentina Bonaldi – è stato quello delle Bartolena, di cui ringraziamo la dirigente e tutto il corpo docenti ed ausiliari per la straordinaria accoglienza che ci hanno riservato. Nello specifico nell’arco di due mesi sono state coinvolte due seconde medie della Micheli, una seconda media della Corridi, due classi quinte, una quarta, una terza ed una seconda e tre classi prime della scuola elementare Lambruschini, due classi miste della scuola materna Salviano (bambini dai 3 ai 5 anni), per un totale di 330 bimbi. A tutti, grazie ai proventi delle iniziative promozionali di vendita dei 5e5 alla Rotonda ed alla Terrazza, sono stati regalati un libretto ideato e realizzato dall’associazione sulla storia e tradizione della torta di ceci e del 5e5 con illustrazioni e linguaggio adatti ai bambini, un vasetto contenente 250 gr. di farina di ceci, la ricetta per fare la torta a casa ed un buono per gustare un 5e5 presso uno dei sette tortai aderenti all’associazione”. “E’ stato veramente divertente ed emozionante incontrare tutti questi bambini – continua Forti – che ci hanno veramente ricolmato di affetto e che hanno partecipato con grande attenzione al racconto della leggenda sulla nascita della torta di ceci risalente alla guerra fra le repubbliche marinare di Pisa e Genova ed a tutte le fasi di preparazione del composto. Abbiamo portato a scuola tutti gli strumenti del mestiere e gli ingredienti e tutti i bambini hanno potuto toccare, dosare, versare, mescolare… insomma trasformarsi in tanti piccoli nuovi tortai”. “Abbiamo già richieste per il nuovo anno scolastico – conclude Bonaldi – e se qualche altra scuola volesse aderire a questo progetto può scriverci ad [email protected]”.

