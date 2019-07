La Trans Shipping si trasferisce in Interporto

La Trans Shipping, storica casa di spedizioni della città di Livorno, trasferirà la propria sede in Interporto. Con l’acquisto di 160 mq. di uffici nella palazzina Vespucci, questa prestigiosa società va ad aggiungersi alle altre già insediate in Interporto, a conferma del gradimento che Interporto sta avendo sempre più verso le aziende livornesi e non solo. La Trans Shipping Spedizioni Internazionali, fin dal 1981 ha svolto attività di logistica con personale altamente qualificato, ed è specializzata nella importazione di prodotti forestali, legname e compensati e materie plastiche, ed impegnata da anni nella logistica di prodotti chimici in export per conto di multinazionali estere verso i mercati del middle east Mauro Turini, presidente della società: “Per noi questo è un importante passo per dare maggiore visibilità alla nostra azienda andando a posizionarsi in un centro come l’Interporto Amerigo Vespucci che rappresenta un polo di eccellenza polifunzionale della logistica portuale”.

Bino Fulceri, amministratore delegato di Interporto, non può che esprimere ancora una volta soddisfazione ed è lieto di annoverare un’altra importante società fra quelle già presenti e operanti nell’area interportuale.