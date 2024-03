L’AdSP con gli studenti del Vespucci-Colombo a Didacta Italia

Venerdì scorso ha chiuso i battenti a Firenze la settima edizione di Didacta Italia, la fiera più importante sull’innovazione della scuola, che quest’anno ha fatto registrare un’affluenza record di presenze con oltre 20mila visitatori. Nell’ambito dell’iniziativa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha promosso in collaborazione con Indire e l’Agenzia Nazionale Erasmus+, il panel “MarERASMUS” dedicato ai progetti Erasmus per le professioni del mare e alle esperienze di dialogo tra dialogo tra il mondo della scuola, quello delle istituzioni e del lavoro.

Durante l’evento, la presidente di INDIRE, Cristina Grieco, il dirigente della Formazione e Promozione dell’AdSP-MTS, Claudio Capuano, e la Capo Area Formazione Sonia Avanzoni, hanno illustrato le iniziative del protocollo “forMARE Toscana”, nato nel 2019 per strutturare in Toscana una rete di alleanze formative volta a favorire e indirizzare l’offerta formativa per i “lavoratori del mare. Particolare attenzione è stata dedicata ai risultati raggiunti dal Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO) messo in piedi dalla Port Authority nell’ambito del progetto sperimentale Mareport, e dall’Istituto tecnico superiore TECLOG, il canale formativo subito professionalizzante, focalizzato sulla logistica portuale e nato da una collaborazione tra la Fondazione Isyl, l’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Settentrionale e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. Sono inoltre stati presentati i risultati del progetto “Ports & Skills” (programma Erasmus+ 2014-2020) e le attività in corso del progetto “NeXTraInPortS” (programma Erasmus+ 2021-2027). “Questi programmi formativi rappresentano un’opportunità sia per i giovani che vogliano affacciarsi al mondo delle professioni del mare sia per coloro che già lavorano ma che desiderano mantenersi al passo con i cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie” ha affermato Claudio Capuano. Al panel hanno partecipato non soltanto i rappresentanti delle istituzioni (presenti tra le altre anche la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) ma anche gli stessi lavoratori, come Luca Ghezzani e Emiliano Bencini, della Compagnia Portuale di Livorno, che hanno avuto modo di parlare della loro partecipazione al programma Ports & Skills. Presenti inoltre gli studenti dell’ISS Vespucci-Colombo mentre gli studenti dell’Istituto Comprensivo Micali, con i plessi “C. Nolli” di Capraia e “T. Tesei” di Livorno, hanno partecipato da remoto contribuendo all’ampio dibattito.

