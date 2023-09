L’AdSP di Livorno celebra gli Erasmus Day

Quattro iniziative a tema nei porti di competenza per celebrare la settima edizione degli Erasmus day, promossa dall’UE per mettere in luce, nell’ambito del programma comunitario Erasmus+ 2021-2027, la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre. A Capraia, il 18 e il 19 Settembre, e nei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio, il 6,7 e 9 Ottobre, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale riaccende i riflettori sulla ricchezza della mobilità europea e sui risultati raggiunti con il progetto “Ports and Skill“, il programma di scambio e formazione che in questi anni si è focalizzato sul tema delle nuove competenze portuali e sull’impatto dei processi di digitalizzazione, automazione, sostenibilità ambientale e transizione energetica, favorendo attività di scambio formativo tra i porti aderenti: oltre a Livorno, Rotterdam, Valencia, Sagunto, Piombino e Venezia. Lunedì prossimo, nel porto di Capraia, l’AdSP inaugurerà l’anno scolastico assieme all’ufficio Scolastico Territoriale di Livorno, all’Istituto Comprensivo Micali, e in collaborazione con INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa. Per l’occasione si terrà una cerimonia di apertura cui prenderanno parte il Sindaco di Capraia, Lorenzo Renzi, il mondo scolastico, il team dell’Area Formazione e Promozione dell’ADSP, l’Autorità Marittima e le imprese locali. Saranno inoltre presenti la presidente di Indire, Cristina Grieco, e un referente dell’agenzia nazionale Erasmus* Indire, quale struttura finanziatrice del programma. Nel corso della giornata si terrà una Tavola Rotonda con le imprese del mare per parlare delle professionalità, lo sviluppo, la valorizzazione e l’internazionalizzazione dell’Isola. Il giorno successivo, martedì 19 Settembre, saranno organizzate attività didattiche, di orientamento, e iniziative per valorizzare le tradizioni enogastronomiche di Capraia. Nei porti di Piombino, Portoferraio e Livorno, rispettivamente nei giorni 6, 7 e 9 ottobre 2023, verranno invece organizzate delle giornate formative dedicate all’evoluzione delle competenze per le professioni del mare.

