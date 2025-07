L’AdSP entra nella rete di formazione internazionale Plika

Nella foto il dirigente formazione dell'ente, Claudio Capuano, con lo staff

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nella rete internazionale dedicata alla formazione, all’innovazione e alla condivisione della conoscenza nei settori della logistica e dei porti. "Livorno un modello di eccellenza"

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è entrata a far parte di PLIKA (Port Logistic International Knowledge Academy), la rete internazionale dedicata alla formazione, all’innovazione e alla condivisione della conoscenza nei settori della logistica e dei porti. “Il Porto di Livorno apporta alla rete un’esperienza preziosa, che include il proprio Centro di Formazione Professionale interno, un ruolo attivo in progetti europei (Erasmus+, Horizon 2020, Interreg, tra gli altri) e un lavoro pionieristico nei campi della digitalizzazione, della sostenibilità e dell’innovazione nella formazione” scrive in una nota l’Associazione, sottolineando come il modello Livorno (con il suo approccio allo sviluppo delle competenze, al progresso ambientale e tecnologico e alla collaborazione con le istituzioni europee) rappresenti un modello di eccellenza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©