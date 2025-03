L’AdSP ottiene la certificazione per la parità di genere

L’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale è la prima Autorità Portuale in Italia a conseguire la Certificazione di qualità di genere basata sulla prassi UNI/PDR 125:2022, che definisce le linee guida per l’implementazione di un sistema di gestione orientato alla parità di genere. Il riconoscimento è stato rilasciato dall’Ente di certificazione Certiquality e testimonia i progressi compiuti dalla Port Authority nel percorso di analisi e implementazione delle politiche mirate alla parità di trattamento all’interno dell’ambiente lavorativo e durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo” ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri. “La certificazione ottenuta oggi è il risultato di un percorso strategico, coordinato dal lavoro prezioso del Comitato Unico di Garanzia, e volto a rendere la diversità e l’inclusione uno dei pilastri essenziali del benessere lavorativo” ha aggiunto. Per il segretario generale dell’Ente, Matteo Paroli, questa certificazione “segna un momento significativo nella nostra storia e rafforza il nostro ruolo di leader nel settore marittimo e portuale in termini di politiche di genere. Il conseguimento della Certificazione rappresenta un importante punto di partenza: ora dobbiamo proseguire con determinazione nel percorso di innovazione intrapreso”. Nelle prossime settimane, il Comitato Unico di Garanzia, guidato dalla dirigente Antonella Querci, organizzerà incontri con le aziende del cluster per avviare azioni coordinate che promuovano la parità di genere all’interno del settore. Tra gli obiettivi da traguardare quello di lanciare un programma formativo di mentoring sia interno che esterno, dedicato a supportare le donne nella loro crescita professionale verso ruoli direttivi e dirigenziali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©