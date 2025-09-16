L’AdSP presenta il corso di formazione ITS Tec Log 3

Aperte sino al 10 ottobre le iscrizioni al percorso biennale di alta formazione sulla logistica e l'intermodalità promosso dalla Fondazione ISYL – Italian Super Yacht Life, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Trovate il link all'interno dell'articolo

Un’opportunità concreta per entrare da protagonisti nel mondo della logistica e della portualità: è questo l’obiettivo di ITS TECLOG 3, il nuovo percorso biennale di alta formazione tecnica promosso dalla Fondazione ISYL – Italian Super Yacht Life, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Programmazione POR FSE+ 2021-2027, il corso rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese del cluster marittimo-logistico, sempre più alla ricerca di figure qualificate in grado di affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. “Il percorso ITS TECLOG 3 nasce proprio dalle richieste delle imprese del comparto” afferma il dirigente dell’Area Formazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Claudio Capuano, che aggiunge: “I risultati del precedente corso ITS TECLOG sono stati eccellenti: molti allievi hanno già ricevuto proposte di inserimento al termine dello stage curriculare e le aziende coinvolte si dichiarano molto soddisfatte delle competenze acquisite dai partecipanti.” Il corso è aperto a 25 giovani fino a 35 anni, diplomati o laureati, desiderosi di costruire un percorso tecnico-specialistico altamente professionalizzante, finalizzato a un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro. Il programma formativo privilegia le competenze pratiche e concrete, sviluppate anche grazie al forte coinvolgimento delle imprese partner.

Le iscrizioni sono aperte sino al 10 ottobre.

Per iscriversi, scaricare e compilare il modulo al seguente link:

https://www.isyl.it/wp-content/uploads/2025/08/TECLOG3_Scheda-di-iscrizione.pdf

Condividi:

Riproduzione riservata ©