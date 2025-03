L’AdSP presente a Didacta Italia

L’Autorità di Sistema Portuale ha partecipato al workshop “MarERASMUS 100%. I lavori del mare: dall’analogico al digitale” svoltosi a Firenze nell’ambito della fiera Didacta Italia 2025, l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola. Presso lo stand di Indire, la Port Authority ha presentato il progetto europeo “NeXTraIn.PortS”, finanziato dal programma Erasmus+ 2021-2027, e mirato all’innovazione della formazione attraverso l’uso di tecnologie immersive. Il progetto, realizzato in collaborazione con Brochesia, una società di primario livello in ambito tecnologico, prevede l’implementazione di tecnologie XR (Extended Reality) e AR (Augmented Reality) per la formazione nei porti. “L’evento ha messo in luce come l’integrazione della tecnologia possa offrire un valore aggiunto significativo, consentendo a studenti e lavoratori di acquisire competenze in modo più efficace e realistico” ha dichiarato il dirigente formazione dell’ente portuale, Claudio Capuano. Durante la fiera, l’AdSP ha guidato una dimostrazione pratica sull’uso della realtà assistita tramite la piattaforma Brochesia e ha illustrato le opportunità offerte dal programma Erasmus+ 2021-2027 a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. “MarERASMUS 100%” si è rivelato un’occasione fondamentale di confronto tra istituzioni, aziende e operatori del settore, confermando il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica nella formazione dei futuri professionisti della logistica e del trasporto marittimo” ha concluso Capuano.

