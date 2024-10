L’AdSP presente alla Smart Vision Experience a Rotterdam

Foto tratta da portnews.it

L’ente portuale ha preso parte all’evento clou sulla digitalizzazione con la direzione Formazione e Promozione, guidata dal dirigente Claudio Capuano: "Un momento di altissimo livello in cui il porto di Livorno ha avuto modo di confrontarsi con la realtà portuale di Rotterdam"

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha partecipato nei giorni scorsi alla Smart Vision Experience 2024, evento clou nel campo della digitalizzazione e automazione nei porti, organizzato a Rotterdam dall’istituto di istruzione e formazione per l’ambito portuale marittimo e logistico, STC Group. L’ente portuale ha preso parte all’iniziativa con la direzione Formazione e Promozione guidata dal dirigente Claudio Capuano. L’occasione ha permesso alla Port Authority di illustrare i risultati raggiunti fino ad oggi nell’ambito del progetto europeo NeXTraIn.PortS cofinanziato dal programma Erasmus+ 2021/2027. Lanciato ufficialmente a Livorno lo scorso aprile, il progetto vede come capofila l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e ha una durata di 36 mesi. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mappare i profili professionali del settore portuale, con particolare riguardo alle transizioni energetica e digitale, creando percorsi formativi nelle professionalità da rafforzare, definendo nuove metodologie per il riconoscimento delle competenze acquisite e organizzando nei porti partner esperienze e percorsi di mobilità per 100 lavoratori.

Nel corso dell’evento, l’Ente portuale ha avuto anche modo di prendere a parte al workshop “MICOO Hackathon,” promosso dal vicepresidente dell’associazione europea EFVET, Stefano Tirati, e focalizzato sul tema delle microcredenziali e la certificazione delle competenze richieste nel settore dell’intermodalità. “L’iniziativa cui ha partecipato l’AdSP è un altro momento di altissimo livello in cui il porto di Livorno ha avuto modo di confrontarsi con la realtà portuale di Rotterdam, consolidando la collaborazione pluriennale con STC Group nell’ambito di progetti comunitari per la formazione professionale” ha dichiarato Capuano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©