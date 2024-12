L’AdSP vince il bando nazionale TAP con il progetto Miglio Blu

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è tra i 19 vincitori di TAP Tutoring e Accompagnamento Progetti, iniziativa promossa dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con il progetto che prevede tra le altre cose di promuovere e valorizzare digitalmente il patrimonio culturale dello scalo labronico, realizzando una piattaforma web in cui gli utenti possano approfondire la secolare storia del porto, interagendo con essa

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è tra i 19 vincitori di TAP Tutoring e Accompagnamento Progetti, l’iniziativa di mentoring e training on the job rivolta a istituzioni culturali, enti pubblici e privati, titolari o gestori di beni culturali, promossa dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali. L’Ente portuale ha partecipato alla call di TAP con il progetto Miglio Blu di Livorno, attraverso il quale prevede tra le altre cose di promuovere e valorizzare digitalmente il patrimonio culturale dello scalo labronico, realizzando una piattaforma web in cui gli utenti possano approfondire la secolare storia del porto, interagendo con essa. A partire dai prossimi mesi, il team di lavoro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale sarà affiancato da esperti e professionisti esterni, specificatamente selezionati, che consentiranno all’ente di rafforzare le proprie competenze digitali e realizzare concretamente il progetto entro la fine del 2025. TAP Tutoring e Accompagnamento Progetti è stato ideato con l’obiettivo di facilitare la realizzazione di progetti innovativi che utilizzino le potenzialità del digitale per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ed è realizzato nella cornice di Dicolab. Cultura al digitale – il programma formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library e realizzato dalla Fondazione nell’ambito dell’investimento PNRR Cultura 4.0 – a supporto dell’importante Piano Nazionale per la Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND). La call for project di TAP è stata lanciata lo scorso aprile è stata accolta con grande entusiasmo da enti e istituzioni di diversa natura e dimensione da tutta Italia.

