L’Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo

Il veliero scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, varato nel 1931, e il Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, genovese, 124esimo e attuale comandante dell'Amerigo Vespucci (Foto Marina Militare)

Si tratta del secondo giro del mondo della sua storia, previste dal 1 luglio 31 soste in 28 Paesi per un totale di 40.000 miglia di mare. E per la prima volta il veliero più bello del mondo entrerà in Oceano Pacifico attraverso lo Stretto di Magellano o Capo Horn

Il 1 luglio 2023 l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare varata nel 1931, partirà da Genova per il giro del mondo della durata di 19 mesi che era stato rimandato nel 2020 a causa della pandemia. Per la prima volta in oltre 92 anni di storia il veliero più bello del mondo, simbolo dell’italianità e ambasciatore dell’Unicef, dopo la traversata atlantica e una sosta lavori di circa 5 mesi a Buenos Aires, entrerà in Oceano Pacifico attraverso lo Stretto di Magellano o Capo Horn. Dopo le tappe negli USA, Giappone, Filippine, Australia, India e Penisola Arabica il Vespucci rientrerà in Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, per poi tornare alla base della Marina Militare della Spezia nel febbraio 2025. Si tratta del secondo giro del mondo della sua storia, dopo quello già compiuto tra il 2002 e il 2003. Previste in totale 31 soste, in 28 diversi Paesi di 5 continenti, di cui 14 con a bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno impegnati nelle tradizionali campagne di istruzione. In loro assenza, trattenuti in Italia dagli obblighi dell’anno accademico, il veliero navigherà con l’equipaggio fisso di bordo, che dunque varierà da un minimo di 250 fino ad un massimo di 400 militari imbarcati. L’attuale comandante dell’Amerigo Vespucci (il 124esimo nella storia della nave, insediato da settembre 2022) è il 47enne Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, genovese. Dopo la traversata atlantica e la discesa lungo le coste del Brasile e Uruguay il Vespucci effettuerà una sosta tecnica per lavori a Buenos Aires della durata di circa 5 mesi. Verso fine 2023, come da prassi, dovrebbe avvenire l’avvicendamento tra l’attuale comandante e il suo subentrante. Questa carica a bordo del Vespucci solitamente dura circa 12 mesi e dunque, quando la nave si troverà nell’Oceano Indiano, potrebbe alternarsi un nuovo comandante per il rientro in Italia.

Di seguito le soste previste di Nave Vespucci durante il giro del mondo 2023-25:

1 luglio 2023

Partenza da Genova – allievi a bordo

2 luglio 2023

Principato di Monaco – allievi a bordo

4-7 luglio 2023

Marsiglia (Francia) – allievi a bordo

19-22 luglio 2023

Las Palmas (Isole Canarie – Spagna) – allievi a bordo

29 luglio – 1 agosto 2023

Dakar (Senegal) – allievi a bordo

4-6 agosto 2023

Praia (Isole di Capo Verde) – allievi a bordo

6-28 agosto 2023

Traversata dell’Oceano Atlantico – allievi a bordo

28 agosto – 2 settembre 2023

Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – allievi a bordo

7-10 settembre 2023

Cartagena (Colombia) – allievi a bordo

2-6 ottobre 2023

Fortaleza (Brasile) – allievi a bordo

18-22 ottobre 2023

Rio de Janeiro (Brasile) – solo equipaggio

31 ottobre – 3 novembre 2023

Montevideo (Uruguay) – solo equipaggio

4 nov. 2023 – 1 aprile 2024

Buenos Aires (Argentina) – sosta lavori

13-16 aprile 2024

Ushuaia (Argentina ) – solo equipaggio

Passaggio attraverso lo Stretto di Magellano oppure Capo Horn

13-16 aprile 2024

Punta Arenas (Cile) – solo equipaggio

28 aprile – 2 maggio 2024

Valparaìso (Cile) – solo equipaggio

12-15 maggio 2024

Callao (Perù) – solo equipaggio

21-24 maggio 2024

Guayaquil (Ecuador) – solo equipaggio

31 maggio – 2 giugno 2024

Balboa (Panama) – solo equipaggio

16-19 giugno 2024

Acapulco (Messico) – solo equipaggio

1-6 luglio 2024

Los Angeles (USA) – allievi a bordo

24-26 luglio 2024

Honolulu (Hawaii – USA) – allievi a bordo

25-30 agosto 2024

Tokyo (Giappone ) – allievi a bordo

14-18 settembre 2024

Manila (Filippine) – allievi a bordo

4-7 ottobre 2024

Darwin (Australia) – allievi a bordo

20-24 ottobre 2024

Jakarta (Indonesia) – solo equipaggio

30 ottobre – 3 novembre 2024

Singapore – solo equipaggio

24-28 novembre 2024

Mumbai (India) – solo equipaggio

3-6 dicembre 2024

Karachi (Pakistan) – solo equipaggio

13-16 dicembre 2024

Doha (Qatar) – solo equipaggio

18-21 dicembre 2024

Abu Dhabi (emirati Arabi Uniti) – solo equipaggio

24-27 dicembre 2024

Muscat (Oman) – solo equipaggio

15-18 gennaio 2025

Safaga (Egitto) – solo equipaggio

29-31 gennaio 2025

Larnaca (Cipro) – solo equipaggio

11 febbraio 2025

arrivo a La Spezia – solo equipaggio

