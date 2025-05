L’Autorità di Sistema Portuale protagonista alla Biennale

L'Ente parteciperà attivamente all'evento del Comune di Livorno, organizzando e coordinando numerosi convegni ed iniziative. Ecco quali

L’Autorità di Sistema Portuale sarà protagonista alla Biennale del mare e dell’acqua, l’evento promosso dal Comune di Livorno che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Nella tre giorni della kermesse, dal 14 al 17 maggio, la Port Authority sarà presente presso gli Hangar Creativi con uno stand allestito in collaborazione con l’Interporto Vespucci. Nel padiglione sarà possibile provare simulatori di nuova generazione e visori VR per conoscere e vedere da vicino i porti del Sistema. Sarà inoltre organizzato uno spazio informativo che permetterà alle persone interessate di conoscere i programmi del Polo della Logistica e dell’ITS della nautica e della logistica. Durante la manifestazione è stato inoltre messo in piedi un ricco panel di convegni, con ospiti di assoluto rilievo. Il 15 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 , al Palco Principale degli Hangar creativi, si terrà un dibattito che cercherà di approfondire il ruolo strategico dei porti come volano di crescita dei territori nel contesto economico e geopolitico attuale. La sessione moderata da Alessandro Panaro, di SRM, sarà articolata in tre panel. Il primo, incentrato sulle infrastrutture e lo sviluppo della portualità, vedrà la partecipazione del presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, del redattore di LIMES, Fabrizio Maronta, del direttore di Uniontrasporti, Antonello Fontanili, dell’amministratore delegato di Mercitalia Shunting & Terminal, Livio Ravera, e, per l’AdSP, della vicecommissaria della Darsena Europa, Roberta Macii. A seguire altri due panel: uno dedicato alla logistica, alla intermodalità e alla innovazione, cui prenderanno parte il dirigente innovazione dell’Autorità Portuale di Valencia, Juan Manuel Díez Orejas, il Ceo di Startup Prima Sidera, Carmine America, il professore associato dell’Università di Genova, Giovanni Satta, la professoressa dell’Università di Salerno, Flavia Melillo, e, per l’AdSP, la dirigente Sviluppo, programmi europei e innovazione, Antonella Querci.

Il secondo panel della mattinata, che si terrà alle 11.30, sarà focalizzato sulla formazione e sulle nuove professionalità, con la partecipazione del direttore del Polo ForMARE, Fabrizio Monticelli, del Direttore del programma di Master MEMIT in Trasporti, Logistica e Infrastrutture, Oliviero Baccelli, del Responsabile Sviluppo, Relazioni Esterne e Public Affairs di ALIS, Nicolò Berghinz, del professore dell’Università di Pisa, Nicola Castellano e, per l’AdSP, il dirigente Formazione e Promozione, Claudio Capuano. Il pomeriggio del 15 maggio, dalle 14.30 alle 18, si parlerà invece di innovazione tecnologica e transizione energetica, con tre panel di relatori che si proporranno come obiettivo quello di fornire una panoramica sulle potenzialità dell’idrogeno come vettore energetico, approfondendo la maturità delle tecnologie attualmente disponibili e la loro immediata applicabilità nei porti, ponendo particolare attenzione agli investimenti necessari per avviare le prime fasi di produzione e distribuzione. Durante le sessioni saranno anche toccati temi quali il grado di preparazione degli armatori ad adottare nuove tecnologie basate sull’idrogeno verde e il ruolo cruciale delle collaborazioni internazionali per lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno e delle infrastrutture portuali nel Mediterraneo. Diversi gli ospiti internazionali presenti ai panel, a cominciare dal Presidente del Maritime Transport Sector dell’Egitto, Sherif Zakaria, dall’adviser della DG Energy, Tudor Constantinescu e dal direttore esecutivo della Clean hydrogen Partnership, Valerie Bouillon-DelPorte. Il 16 maggio, dalle 14.30, Toscana Promozione Turistica coordinerà la sessione dedicata al “Turismo lungo la costa”. In particolare, al secondo panel, dedicato al turismo del mare, alle crociere e alla nautica, parteciperanno, tra gli altri, la Porto 2000, il Comune di Livorno, Assoporti, la soc. Porta a Mare, e la stessa AdSP. Dalla consapevolezza dell’importanza dell’industria crocieristica, al coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori, si affronteranno i temi di maggiore interesse per una migliore conoscenza dell’economia turistica del mare, delle sue ricadute, sfide e opportunità. L’evento rappresenterà un momento di confronto e dibattito, aperto ad amministratori pubblici, rappresentanti di enti e associazioni, operatori locali del turismo, della crocieristica e della nautica sui temi di interesse per i singoli territori ospitanti. Dopo l’introduzione a cura di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, sarà Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, a parlare del ruolo dei comuni nel turismo costiero. A seguire, un convegno dedicato alla crociere e alla nautica: vi parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Porta a Mare Spa, Simone Maltinti, il presidente della Porto 2000, Matteo Savelli, e l’assessore comunale al commercio e al turismo, Rocco Garufo. Alle 16.30, ultimo panel pomeridiano dedicato al ruolo dei centri urbani nel turismo del mare, con la partecipazione dell’assessore comunale all’urbanistica, Silvia Viviani, e di Jopsep Ejarque, che parlerà del piano di sviluppo turistico di Livorno, Genova, Taranto, Ancona e Napoli.

Inoltre, durante la Biennale, in Fortezza Vecchia, si terrà una tre giorni dedicata alla conoscenza del mondo del mare da parte delle scuole. L’evento, organizzato dall’Associazione Livorno Classica, intitolato “Elisir da mare”, sarà un momento di svago culturale e musicale che coinvolgerà attivamente anche studenti delle scuole superiori, allietando i cittadini con concerti, rassegne musicali e molto altro ancora. “Siamo contenti di poter partecipare attivamente ad una iniziativa così prestigiosa, sul cui valore strategico abbiamo creduto fin dall’inizio, confermando la volontà di sponsorizzare l’evento e di organizzare una serie di incontri e convegni dedicati alla portualità, alla logistica, alla formazione, alle crociere e alla nautica” ha dichiarato il commissario straordinario dell’AdSP, Luciano Guerrieri. “Ringrazio tutti i dirigenti e i dipendenti dell’AdSP, che con il loro lavoro hanno garantito il supporto necessario alla riuscita della Biennale. I porti e le attività della blu economy stanno assumendo un ruolo sempre più cruciale per lo sviluppo del territorio e con questi eventi se ne prende definitiva consapevolezza”.

