Laviosa: “La competitività di un territorio passa da collegamenti sicuri ed efficienti”

All’indomani della sua elezione, il presidente della Delegazione di Livorno e vicepresidente vicario di Confindustria Toscana Centro e Costa interviene sulla vicenda del ponte mobile che collega la FiPiLi Firenze-Pisa-Livorno alla Darsena Toscana

All’indomani della sua elezione, il presidente della Delegazione di Livorno e vicepresidente vicario di Confindustria Toscana Centro e Costa, Giovanni Laviosa, interviene sulla vicenda del ponte mobile che collega la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno alla Darsena Toscana del porto di Livorno, collassato venerdì 6 marzo durante l’apertura e successivamente riposizionato in asse. “Il riposizionamento del ponte rappresenta certamente un passaggio tecnico importante – dichiara il presidente neoeletto Giovanni Laviosa -. Tuttavia, in questa fase occorre la massima prudenza, perché solo al termine delle verifiche in corso sarà possibile capire con certezza tempi e modalità della ripresa della sua piena operatività”. La questione riguarda da vicino non solo Livorno ma un’area economica più ampia. Continua Laviosa: “Parliamo di un collegamento strategico che incide direttamente sulla tutela degli interessi economici del territorio e coinvolge anche le imprese nautiche pisane, che fanno parte di un sistema integrato che ha nel porto di Livorno un riferimento essenziale. Non possiamo limitarci a intervenire quando si verificano emergenze né possiamo pensare solo a soluzioni strutturali che richiedano anni per la loro realizzazione. In questa fase bisogna anche agire rapidamente, se si tratta di carenze manutentive allora i programmi di intervento dovrebbero essere condivisi”. Il presidente degli industriali livornesi richiama quindi l’attenzione sul tema infrastrutturale, più volte sollevato da Confindustria Toscana Centro e Costa: “In continuità, ribadiamo da tempo che manutenzione e potenziamento delle infrastrutture sono condizioni fondamentali per la competitività del territorio. Occorre programmare, investire e mettere in sicurezza collegamenti, che sono essenziali per il funzionamento del porto e per la crescita del sistema produttivo della costa e della Toscana”. Infine, un riferimento alla prospettiva della Darsena Europa. “La Darsena Europa rappresenta una sfida decisiva per il futuro del porto di Livorno, ma senza collegamenti interni efficienti e adeguati non può funzionare pienamente – conclude il presidente Laviosa -. È un tema che va affrontato subito. Confindustria Toscana Centro e Costa è disponibile a un confronto con tutti gli enti preposti, per contribuire a individuare soluzioni efficaci nell’interesse del territorio e delle imprese”.

