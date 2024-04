L’azienda livornese Erredue in tv a Presadiretta

Lo stabilimento Erredue in via Gozzano al Picchianti

Nella puntata "A tutto idrogeno" di lunedì 8 aprile, la trasmissione di Rai 3 parlerà di transizione energetica e per farlo ha visitato anche lo stabilimento livornese che con 100 dipendenti e una nuova sede in apertura produce elettrolizzatori da più di 20 anni e collabora con Cnr, Enea e Università di Pisa

Lunedì 8 aprile, alle 21.20 su Rai3, l’ultima puntata della serie invernale di PresaDiretta è uno speciale reportage dedicato a quello che viene considerato il vettore energetico del futuro, l’idrogeno verde, l’unico combustibile pulito a non emettere CO2 in atmosfera. Nella puntata “A tutto idrogeno“, PresaDiretta metterà a fuoco il suo ruolo nella transizione verde. Per comprendere come produrre idrogeno in quantità industriali PresaDiretta è stata anche a Livorno, patria dell’elettrochimica italiana. Erredue è un’azienda pioniera del settore che produce elettrolizzatori da più di 20 anni e collabora con Cnr, Enea e Università di Pisa. Ci hanno mostrato queste macchine che sono il cuore della nuova industria, i generatori capaci di produrre grandi quantità di idrogeno verde. PresaDiretta ha visitato gli stabilimenti di produzione, il dipartimento di ricerca e sviluppo per vedere da vicino le innovazioni del settore, intervistando i vertici dell’azienda e il fondatore e presidente Enrico D’Angelo. Quando D’Angelo ha iniziato 38 anni fa a costruire i primi elettrolizzatori in maniera artigianale, per l’industria orafa e altri settori di nicchia, mai si sarebbe immaginato l’esplosione di questa industria. Oggi ha 100 dipendenti in buona parte soci dell’azienda e una nuova sede in apertura, perché il loro sapere fare è finito al centro della transizione energetica.

