Le città del futuro, l’idea dell’imprenditore livornese Davide Cavalli arriva al Senato

Al centro Davide Cavalli

Il 15 settembre la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani ha ospitato il Forum su innovazione, AI, finanza e nuovi modelli di gestione urbana”. Al centro del confronto rigenerazione urbana, intelligenza artificiale, sostenibilità, finanza e capitale umano. Cavalli: “Le città del futuro cominciamo a costruirle oggi”

Dalle idee alla possibilità di trasformarle in progetti concreti. È questo lo spirito con cui Davide Cavalli, imprenditore livornese e ideatore del Forum “Le Città del Futuro”, ha aperto il 15 settembre nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato della Repubblica, un pomeriggio dedicato alle trasformazioni che stanno ridisegnando il modo di vivere e progettare le città. L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, imprese, professionisti, università ed esperti. Il Forum ha messo a confronto competenze e prospettive differenti attraverso due panel e una tavola rotonda conclusiva. Nel primo, “Dall’edificio alla città”, si è parlato di sostenibilità, energia e nuove competenze; il secondo, “Le città del futuro”, ha affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale, finanza, innovazione e patrimonio immobiliare. A chiudere i lavori, una tavola rotonda dedicata alle priorità per le città italiane nei prossimi dieci anni. Tra i temi affrontati anche la rigenerazione urbana, le infrastrutture smart, gli investimenti e il ruolo delle nuove generazioni. A distanza di alcuni giorni dall’appuntamento romano, Cavalli affida alle immagini del Forum il racconto di una giornata che, nelle sue parole, rappresenta l’inizio di un percorso. “Il 15 settembre, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica, quell’idea è diventata un luogo di incontro e di confronto tra persone, competenze ed esperienze diverse”, racconta l’imprenditore livornese. “Riguardando queste immagini, la soddisfazione più grande è vedere una sala così partecipata e ricordare l’attenzione, l’interesse e la qualità del confronto che si sono creati durante il pomeriggio”. Un riscontro che, spiega Cavalli, ha dato concretezza all’idea dalla quale era nato il Forum: mettere intorno allo stesso tavolo realtà diverse, con l’obiettivo di confrontarsi sulle sfide che attendono i centri urbani. Per Cavalli, il valore dell’incontro non risiede soltanto nei singoli argomenti affrontati, ma nella possibilità di far dialogare mondi diversi. “Credo molto nel valore di mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese, università, professionisti e nuove generazioni”. E guardando oltre l’appuntamento del 15 settembre, Cavalli traccia la direzione del progetto: “Questo Forum, per me, non rappresenta un punto di arrivo. È l’inizio di un percorso. Tengo a sottolineare che il Forum si è aperto con i saluti istituzionali del Sen. Antonio Salvatore Trevisi, del Sen. Roberto Rosso e delle On. Deborah Bergamini, Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti”. Il messaggio finale racchiude anche il senso dell’iniziativa: “Le città del futuro non si costruiscono tra dieci anni. Le città del futuro cominciamo a costruirle oggi”. Una prima tappa che, nelle intenzioni dell’ideatore livornese, è destinata dunque ad avere un seguito.

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