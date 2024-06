Le iniziative della Camera di commercio per la sostenibilità delle imprese

La Camera di commercio offre alle aziende un percorso di accompagnamento verso la transizione green e lancia un premio dedicato alla sostenibilità. Il primo step è un ciclo di 6 incontri formativi gratuiti online dall’11 giugno all’11 luglio

La sostenibilità sempre più al centro dell’agenda internazionale e della vita di cittadini ed imprese: per tradurla in azioni concrete la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno mette a disposizione delle aziende iniziative importanti. Imprese e sostenibilità: un percorso di accompagnamento verso la transizione sostenibile. Questa nuova iniziativa della CCIAA è finalizzata a supportare le aziende che hanno sede nelle province di Grosseto e Livorno nell’avvio di un percorso di transizione sostenibile. L’obiettivo è rafforzare le competenze delle imprese in ambito green e accompagnarle nella valutazione del loro posizionamento rispetto alle tre principali dimensioni della sostenibilità – ambientale, sociale e di governance – al fine di individuare possibili soluzioni strategiche per un miglioramento delle loro performance di sostenibilità. Il percorso si articola in varie fasi: il primo step è un ciclo di 6 incontri formativi gratuiti online dall’11 giugno all’11 luglio, aperti a tutte le imprese previa iscrizione e volti ad approfondire i vantaggi per chi sposa i temi della sostenibilità. Le aziende che parteciperanno ad almeno 5 incontri potranno poi inviare la manifestazione d’interesse per accedere all’assistenza personalizzata, che sarà riservata a 10 imprese. Per ciascuna di queste aziende sarà elaborato uno specifico piano di azione per la transizione green e saranno organizzati incontri personalizzati da remoto con i referenti di ogni impresa. A disposizione per tutte le aziende anche ‘SUSTAINability’, un progetto con uno specifico portale che offre la possibilità di compilare un questionario online per l’autovalutazione dell’impresa rispetto alla sostenibilità. La CCIAA, dunque, supporterà le realtà imprenditoriali in ogni fase verso la sostenibilità ed i risultati saranno presentati in un evento finale per la condivisione di buone pratiche.

Premio impresa sostenibile

Al via, inoltre, la prima edizione del Premio impresa sostenibile, per la quale la CCIAA ha stanziato 20.000 euro, suddivisi in 4 premi da 5.000 euro ciascuno. L’obiettivo è valorizzare le piccole e medie imprese del territorio che si sono distinte nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale. Imprese che hanno dimostrato spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato, nonché un’attenzione particolare agli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati nell’Agenda 2030. Entro il 30 settembre le aziende potranno inviare i loro progetti: saranno premiate le quattro che a partire dal 1° gennaio 2022 abbiano realizzato progetti in una delle seguenti categorie: sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale. I progetti dovranno essere realizzati e conclusi prima della data di presentazione della domanda di partecipazione al premio.

