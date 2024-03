Let Expo, Adsp in prima linea sulla formazione

Dal 12 al 15 marzo 2024 la Fondazione ISYL, in collaborazione con l’AdSP-MTS e la Camera Commercio della Maremma e del Tirreno, ha organizzato per gli allievi del corso ITS TECLOG una visita presso la fiera “Let EXPO”, organizzata da ALIS e l’Interporto “Quadrante Europa” di Verona.

La visita è stata finalizzata ad approfondire i temi della logistica e dell’intermodalità. Infatti, gli allievi hanno partecipato ai vari panel e workshop, previsti dal programma della Fiera, legati alla evoluzione della supply chain, alla transazione energetica e digitale nei trasporti e come sta cambiando il mondo del lavoro e le competenze necessaria per il placement in azienda.

I panel e workshop hanno visto come relatori i maggiori esponenti a livello internazionale del cluster, marittimo, portuale, logistico e del trasporto su gomma e rotaia.

Durante la giornata di apertura della Fiera, nel padiglione “Alis Academy Village”, dedicato agli ITS, gli allievi hanno ricevuto il saluto del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e hanno aver avuto un confronto con il Presidente dell’AdSP-MTS Luciano Guerrieri.

L’ultima giornata è stata dedicata alla visita presso l’Interporto “Quadrante Europa”, secondo piú grande Interporto d’Europa. In tale occasione, è stato possibile visitare, in particolre, il Terminal Intermodale e l’area dedicata a “Veronamercato”.

Il gruppo è stato accompagnato e coordinato dallo staff dell’Area Formazione dell’AdSP-MTS.

“Tali iniziative rappresentano momenti fondamentali per la crescita professionale e consentono agli allievi di comprendere ancor meglio le attività svolte dalle professionalità del settore” ha dichiarato il dirigente Formazione e Promozione dell’AdSP, Claudio Capuano.

