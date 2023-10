Life4medeca evento finale a Livorno

Dopo tre anni di attività arriva a conclusione il progetto europeo Life4medeca, finanziato dall’Unione Europea per supportare la designazione del Mar Mediterraneo come Area a Controllo delle Emissioni navali, una misura grazie alla quale favorire la riduzione delle emissioni di SO2 nel trasporto marittimo internazionale dell’80% rispetto alla legislazione attuale.

Mercoledì prossimo, 18 ottobre, a partire dalle 9, si terrà a Livorno, al Museo di Storia Naturale, l’evento finale del progetto coordinato dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con la partecipazione di partner di Paesi europei e mediterranei e con il contributo finanziario ulteriore di Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna.

Rappresentanti delle istituzioni, scienziati, tecnici e amministratori si confronteranno sui risultati raggiunti e sulle prospettive future, tanto più importanti alla luce della crisi climatica e all’obiettivo della decarbonizzazione.

Partendo dai risultati di Life4Medeca, l’obiettivo della giornata sarà quello di esplorare le ricadute che l’attivazione dell’ECA avrà sui porti mediterranei, i benefici ambientali attesi e gli interventi necessari per fare fronte ai nuovi e più stringenti requisiti decisi dall’IMO e dalla Commissione Europea in termini di controllo delle emissioni di inquinanti in atmosfera per il trasporto marittimo.

L’evento è in presenza, ma sarà possibile visionare gli interventi successivamente sul canale youtube del progetto.

