“L’iniziativa di Assoporti lodevole e meritevole della massima attenzione”

“Una iniziativa lodevole e meritevole della massima attenzione”. Il segretario generale dell’AdSP, Matteo Paroli, commenta così la pubblicazione da parte di Assoporti delle linee guida per una Comunicazione Efficace, Rispettosa e Inclusiva nelle Autorità di Sistema Portuale Italiane, un lavoro che scaturisce da una approfondita riflessione sull’importanza della comunicazione nella promozione di un un linguaggio rispettoso delle differenze. “Come recentemente sottolineato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra l’uomo e la donna esistono ancora oggi divari non soltanto salariali, di istruzione e carriera, ma anche culturali. Sotto questo punto di vista, l’uso di un linguaggio corretto e trasparente, anche in termini di genere, può favorire l’abbattimento di stereotipi e pregiudizi e il conseguente raggiungimento di una vera equità sociale. Bene dunque ha fatto Assoporti a pubblicare queste Linee Guida : la comunicazione può svolgere un ruolo fondamentale nel contrasto alla disparità fra uomini e donne e nella promozione del rispetto delle differenze” ha dichiarato Paroli. “Ringrazio i colleghi e le colleghe dell’AdSP MTS che hanno dato forma e sostanza al progetto, lavorando nel gruppo disuguaglianze di Assoporti ” ha concluso.

Scarica qui le linee guida: https://www.assoporti.it/media/15303/assoporti_linee-guida_online.pdf

