Livorno al centro del progetto europeo per l’invecchiamento attivo

L’11 e 12 giugno il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospita il meeting internazionale di “EU4All”, iniziativa Erasmus+ dedicata agli over 60 e promossa da Provincia di Livorno Sviluppo. Al centro del confronto il ruolo dei centri anziani come luoghi di inclusione e partecipazione

Una parte crescente della popolazione europea sta invecchiando, per questi i servizi per favorire la partecipazione alla vita pubblica degli adulti in età avanzata e restare parte attiva della società rappresentano un asset strategico per molte città. Tra queste Livorno, che giovedì 11 e venerdì 12 giugno ospita al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo un incontro internazionale sui servizi agli anziani nell’ambito del progetto Erasmus+ 2021-2027 “EU4All: Experiences and their utilization for All“, promosso da Provincia di Livorno Sviluppo come partner. “EU4All” è dedicato alle persone over 60 e alle attività educative e sociali più adatte a chi prosegue un percorso di servizio alla collettività dopo il termine del periodo lavorativo, per evitare di essere escluso dalle trasformazioni della società, prevenire l’isolamento e la fragilità che costituiscono un costo sociale. “Negli ultimi anni, attraverso progetti finanziati con Erasmus+, ci stiamo occupando anche di persone over 60 e over 65 qual target sempre più rappresentativi della scenario demografico europeo – spiega l’amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo Paolo Nanni – l’obiettivo è innovare misure e servizi dedicati per favorirne l’inclusione sociale, evitando che diventino un target fragile che può comportare costi sociali. La cooperazione europea ci mette in contatto con realtà importanti e buone pratiche che possono contribuire a migliorare i servizi del territorio”. Il progetto, dopo il primo incontro ad Amburgo, rilancia quindi il ruolo dei centri per anziani quali punti di incontro locali in ambienti più dinamici, per favorirne la cittadinanza attiva e coinvolgerli adeguatamente. I partner IC2 di Amburgo (Germania), Willa Decjusza (Polonia), Omenia (Romania) e Provincia di Livorno Sviluppo (Italia) ritengono infatti che gli anziani, insieme al personale e ai volontari che li supportano, possiedano un patrimonio di esperienze che rimane una risorsa inesplorata per la coesione sociale e lo sviluppo delle comunità. I centri anziani svolgono servizi fondamentali quali l’alfabetizzazione informatica, il supporto digitale, la cura degli spazi civici, per lo più con personale volontario e coinvolgendo un numero elevato di persone. Per questo nell’ambito dell’incontro si svolgono le visite ai centri anziani CSA La Stella (via dei Pensieri, 5) e Nonno Point (via delle Sorgenti, 269), ospitati in strutture del Comune di Livorno, e il confronto degli operatori stranieri con i volontari livornesi dei centri. L’incontro si apre giovedì 11 alle 13,30 con il saluto del sindaco di Livorno Luca Salvetti e della vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, proseguendo con le visite ai due centri, per terminare il 12 giugno con la parte più tecnica dei lavori. “I centri anziani sono luoghi di aggregazione e socializzazione essenziali per le città – afferma il sindaco Luca Salvetti – a Livorno il Comune ne gestisce dieci includendo anche gli Orti sociali ubicati in via di Salviano 265 ed in via Bedarida. Si tratta di porzioni di verde attrezzato che incentivano l’aggregazione, favoriscono un uso costruttivo del tempo libero e contribuiscono a riqualificare le aree urbane. Obiettivo prioritario del Comune per il “Progetto orti” è quello della socializzazione anche tra persone di età, cultura e nazionalità diverse. A tutte le varie attività dei centri sociali il Comune di Livorno ha aggiunto anche, da maggio 2024, una pratica guida alle attività per gli anziani dal titolo “Socialità senza età, la guida “geniale” alle attività per gli anziani a Livorno”. Si tratta di un simpatico libretto in cui si raccontano i servizi per le persone anziane offerte dal Comune di Livorno”. “Apprezziamo il valore che è alla base di questo progetto – dichiara la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli – che si concretizza sulla volontà di far diventare i centri per anziani punti di riferimento per la partecipazione sociale, lo scambio di competenze tra generazioni, il volontariato e la promozione del benessere della comunità. Valorizzare il ruolo attivo degli anziani significa riconoscerli come una risorsa fondamentale per la crescita sociale e culturale del territorio”.

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