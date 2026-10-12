Livorno alla fiera di Rimini per proporsi come meta turistica tutto l’anno

Dai canali della Venezia alla Terrazza Mascagni, dal Cacciucco al 5e5 passando per la street art: il 14 ottobre la Fondazione Lem presenterà l’offerta integrata di Livorno, Collesalvetti e Capraia per conquistare nuovi viaggiatori e operatori internazionali

Il 14 ottobre alle 15.30 l’Ambito Turistico Livorno partecipa alla fiera internazionale TTG Travel Experience di Rimini per presentare al mercato del turismo globale, nello stand messo a disposizione dei territori regionali da Toscana Promozione Turistica, la propria offerta integrata sotto il nuovo concept “Livorno, Toscana Mediterranea”. Coordinata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, la presentazione di Rimini promuove un’idea di destinazione contemporanea, genuina e non massificata, ideale per soggiorni brevi (city break di 2-4 giorni) e per un turismo esperienziale fruibile in ogni stagione dell’anno.

Al centro della strategia promozionale posizionata al TTG vi è la ricchezza di un territorio capace di proporre tre anime complementari:

Livorno: la destinazione urbana per city break, cultura, mare, enogastronomia e lifestyle.

Collesalvetti: il cuore rurale ed ecoturistico dedicato a outdoor, ciclismo, paesaggio collinare e prodotti locali dell’entroterra.

Capraia Isola: la gemma marina per trekking, nautica, natura incontaminata e autenticità insulare.

Livorno si propone ai mercati come una destinazione autentica, contemporanea e inaspettata. Una città da sempre aperta e cosmopolita che vive il mare 365 giorni all’anno tra lungomare, stabilimenti storici e attività nautiche.

Tra le attrazioni dell’offerta turistica presentata a Rimini spiccano:

La Venezia Nuova e i Fossi Medicei: i canali, i ponti, le fortezze e gli antichi palazzi mercantili scoperti attraverso i suggestivi tour guidati in battello.

Cultura e identità urbana: una solida tradizione artistica nobilitata da Amedeo Modigliani e Giovanni Fattori, che dialoga oggi con le nuove espressioni della Street Art cittadina.

Gastronomia identitaria: una cucina marittima e popolare che diventa una delle motivazioni di viaggio, dal Mercato Centrale (capolavoro ottocentesco tra i più imponenti d’Europa) alle ricette simbolo come il Cacciucco, lo street food identitario del 5e5 e la specialità del Ponce alla livornese.

Terrazza Mascagni e Benessere slow: l’iconico salone sul mare a scacchiera in stile Liberty, punto di partenza per uno stile di vita lento, fatto di passeggiate e tramonti sull’Arcipelago Toscano.

Per i tour operator e i buyer presenti al TTG, la Fondazione LEM presenta ufficialmente le “Esperienze firmate Livorno”, un catalogo di proposte autentiche e memorabili, profondamente legate al carattere della destinazione, tutte strutturate e pronte per essere promosse, prenotate e commercializzate sui canali B2B. Si tratta di un’articolata gamma di prodotti turistico-esperienziali sviluppati su misura per intercettare i bisogni e i desideri dei nuovi viaggiatori. L’offerta dell’Ambito scommette infatti su segmenti fortemente profilati: dai city break dedicati a coppie, famiglie e short-break travellers, all’enogastronomia d’eccellenza orientata ai turisti lifestyle, fino al benessere e alla vita lenta pensati per coppie e silver travellers. La proposta si estende alla cultura urbana per gruppi e singoli viaggiatori, al turismo mare e all’outdoor collinare riservati ai profili slow e active, assicurando al contempo itinerari e servizi specifici pensati per soddisfare i gusti dei crocieristi indipendenti. Un focus strategico è inoltre dedicato al porto di Livorno. Questo viene valorizzato non solo come punto d’accesso alla regione, ma come vera e propria destinazione finale attraverso itinerari brevi, tour culturali, shopping ed esperienze enogastronomiche pensate per trasformare il transito delle navi in una reale opportunità di soggiorno urbano.

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