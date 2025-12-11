Livorno apre a nuove rotte sulla direttrice nord-africana con la Tunisia

Incontro tra il presidente dell'AdSP, Davide Gariglio, e il console tunisino Marwen Kablouti con l'obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali con la Tunisia facendo leva su sicurezza marittima, sostenibilità ambientale, transizione digitale e formazione

Rafforzare i rapporti commerciali con la Tunisia, facendo leva su sicurezza marittima, sostenibilità ambientale, transizione digitale e formazione. È con questi obiettivi che stamani, a Palazzo Rosciano, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, ha ricevuto il console tunisino a Roma, Marwen Kablouti.

L’incontro, cui ha preso parte anche la past president di Asamar, Francesca Scali, è stato costruttivo e ha permesso allo staff della Port Authority, composto dal personale della direzione Sviluppo e Innovazione e da quello della direzione promozione, di presentare i porti del Sistema, i progetti infrastrutturali in cantiere e quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con uno sguardo attento alle prospettive di sviluppo di un green corridor tra Livorno e il Paese africano.

“La sponda sud del Mediterraneo- ha dichiarato Gariglio – rappresenta un’area strategica di primo rilievo, essendo anche l’approdo naturale di molte rotte delle autostrade del mare, un traffico che acquista oggi una rilevanza imprescindibile alla luce dei crescente importanza dei processi nearshoring e reshoring”. Il presidente della Port Authority ha poi sottolineato come l’incontro rappresenti “un’occasione importante per riflettere su come Tunisa e Italia possano diventare protagoniste nel grande spazio di un Mediterraneo allargato”. L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di “costruire un nuovo equilibrio fondato su un approccio innovativo alla cooperazione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il console tunisino, che nel suo intervento si è soffermato sul ruolo strategico che l’Italia svolge per il commercio tunisino.

Kablouti ha espresso l’auspicio di potersi avvalere dell’expertise dell’ADSP labronica per implementare la gestione dei futuri flussi di traffico che possono essere generati dai progetti di costruzione di nuovi porti che stanno interessando la Tunisia, e ha lanciato l’idea di organizzare a Livorno, probabilmente ad Aprile, una giornata di approfondimento per presentare la Tunisia e illustrare le opportunità di business per le aziende italiane che si proiettano verso il Paese africano. A tal proposito Kablouti ha parlato del ruolo strategico della zona Franca di Zarsis, una delle due zone economiche speciali della Tunisia (l’altra è Bizerte) che offre vantaggi fiscali e doganali significativi per investimenti industriali, commerciali e di servizi, con l’obiettivo di attirare investimenti e favorire l’esportazione.

La riunione si è conclusa con il consueto scambio dei crest, e con la prospettiva di individuare un percorso di collaborazione continuativo fondato sulla implementazione dei flussi di traffico RO/RO, sulla sostenibilità ambientale e sulla digitalizzazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©