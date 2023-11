Livorno Innovativa, le startup si presentano

Evento in programma giovedì 16 novembre in Camera di Commercio con la prima parte dedicata alle scuole e la seconda ad aziende, istituzioni e cittadini (per partecipare link in fondo all'articolo). Il presidente Breda: "L'innovazione come opportunità per fare impresa"

di Giulia Bellaveglia

Un’occasione importante per la presentazione di startup innovative del nostro territorio. È questo l’evento ideato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il Comune di Livorno, dal titolo “Livorno innovativa” e in programma per giovedì 16 novembre a partire dalle 9 negli spazi della struttura (clicca qui per leggere il programma completo). Una prima parte, quella della mattina, dedicata alle scuole con la presenza di circa 70 studenti e una seconda fase, quella pomeridiana, rivolta a cittadinanza, aziende, istituzioni e a chiunque abbia voglia di approfondire questa tematica. “L’obiettivo – spiega il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – è accendere un riflettore sulle imprese della zona. Essendo la nostra un’istituzione anche della Maremma, per la sessione del pomeriggio abbiamo aggiunto anche le realtà di Grosseto. Per quanto riguarda la costa, questa è sempre un po’ più in difficoltà rispetto a Livorno centro che, probabilmente anche grazie alla vicinanza con l’Università di Pisa, gode di ottimi risultati in tema di sviluppo aziendale”. Poi il punto sull’ambito dell’istruzione. “Per ciò che concerne i ragazzi – prosegue – vogliamo trasmettere loro il messaggio che l’innovazione fornisce opportunità e che si può fare impresa in maniera diversa, aprendo per esempio la propria startup e creando un percorso impegnativo ma affascinante per realizzare i propri sogni. Un appuntamento in cui i giovani parlano ai giovani, che spero venga ripetuto, visto che come ente puntiamo tantissimo sul rapporto con la scuola”. “Lo studio è anche sinonimo di cultura per il progresso – aggiunge l’assessora all’innovazione e all’università Barbara Bonciani – e questo è un buon segnale per pensare a prospettive occupazionali differenti. Un momento formativo in cui gli alunni potranno entrare in contatto anche con i centri di ricerca di eccellenza locali”. Per partecipare alla seconda parte del convegno è necessario registrarsi sull’apposito form disponibile al seguente link. Per ulteriori informazioni: [email protected].

