Livorno, laboratorio dell’interazione tra le città e i porti

Assoporti riunisce a conclave nella città dei Quattro Mori gli esperti delle Port Authority. L'obiettivo: approfondire gli aspetti della trasformazione urbana nella città portuali

Una tre giorni di incontri per poter mettere a sistema le conoscenze degli esperti delle Autorità Portuali sui temi dell’integrazione sociale e urbanistica, anche nell’ottica di una gestione ottimale delle relazioni tra i porti e la città. Questi i pilastri dell’iniziativa che si terrà a Livorno dal 25 al 27 gennaio. L’evento è organizzato da Assoporti. La volontà è quella di far incontrare nella città dei Quattro Mori, due dei gruppi tecnici dell’Associazione dei Porti Italiani: quello specializzato sul tema dei rapporti porto/città e quello degli urbanisti.

I lavori si apriranno il prossimo 25 gennaio con una prima riunione pomeridiana, che si terrà a Palazzo Rosciano, nel quartier generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Gli incontri riprenderanno la mattina del giorno successivo, nella splendida cornice della Fortezza Vecchia. Nella giornata è prevista peraltro una visita al Port Center di Livorno, a seguire un tour panoramico nello scalo labronico. La tre giorni si concluderà il 27 Gennaio con altre riunioni tecniche.

“Si tratta di una iniziativa importante che va a rafforzare quanto sta facendo Assoporti a sostegno dell’interazione tra le città e i porti” ha dichiarato il dirigente dell’AdSP, Claudio Capuano, responsabile per la Port Authority della promozione e formazione.

“L’integrazione porto-territorio si rivela un processo complesso che va oltre la collaborazione tra le istituzioni e che chiama in causa diversi attori e livelli di competenza molteplici. Siamo convinti che da questa tre giorni emergeranno spunti di riflessione interessanti anche per il nostro sistema portuale”, ha concluso.

