“Livorno merita il titolo di capitale del mare”

"Forza Livorno! Tutta la Toscana è con te”. Il presidente Giani sostiene la candidatura della città promossa dal sindaco Salvetti "perché se lo merita se penso ai suoi 400 anni di storia e al rapporto simbiotico che i suoi cittadini hanno con il mare"

La città di Livorno ha presentato la propria candidatura al titolo di Capitale del mare, un nuovo riconoscimento nazionale che è stato istituito a partire da quest’anno. “Voglio dire subito – afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani – che la Regione Toscana, ed io personalmente, sosteniamo con forza e convinzione questa candidatura. Lo faccio non soltanto perché la Regione è uno dei 21 enti ed istituzioni che insieme a numerosi partners privati hanno contribuito a redigere il programma di questa candidatura. Ma lo faccio anche pensando ai 400 anni di storia della città, al rapporto simbiotico che i suoi cittadini hanno con il mare, alla presenza di uno dei più importanti porti del Mediterraneo, agli intrecci, direi indissolubili, tra l’elemento acquatico e ogni aspetto dell’economia, della cultura e delle attività che si svolgono a Livorno”. Secondo il presidente la città merita il titolo di Capitale del mare per essere intimamente ed indissolubilmente legata al mare in tutti i suoi aspetti. “Livorno – questa la sua conclusione – dal mare ha tratto carattere, collegamenti internazionali, capacità di apertura sociale e culturale. In una parola, forza e storia. Una forza e una storia che adesso è pronta, grazie al notevole e ricco programma che accompagna la sua candidatura, a mettere a disposizione della Toscana e di tutta l’Italia, fiera di poter proporre questa sua originalità se verrà premiata con l’ambito titolo. Forza Livorno! Tutta la Toscana è con te”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©