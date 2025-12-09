Livorno Port Center, 10 anni di successi

Giovedì 11 dicembre, a partire dalle 14.15,una grande festa per celebrare il decennale del centro. Con l'occasione verranno presentati il progetto di aggiornamento in corso, il nuovo progetto del Piombino Port Center e le evoluzioni della strategia di integrazione tra porti, città e territori che ha portato al progetto “Miglio Blu di Livorno”

Una grande festa per celebrare i dieci anni del Port Center, il moderno e tecnologico centro ubicato nella Palazzina del Capitano della Fortezza Vecchia e dedicato alla portualità, alla sua storia, ai suoi mestieri e ai suoi traffici.

Giovedì prossimo, 11 novembre, la Sala Ferretti del Monumento simbolo della storia di Livorno farà da cornice ad un evento unico organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in collaborazione con Villes et Ports (AIVP), l’organizzazione internazionale con base a Le Havre, in Francia, specializzata nella promozione e valorizzazione dell’ecosistema portuale delle città marittime.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare dieci anni di impegno continuativo nella diffusione della cultura portuale, nel rafforzamento della partecipazione della comunità urbano-portuale e nella strategia di integrazione tra porto e città. Ma non sarà soltanto un momento di dovuta e voluta celebrazione: l’occasione sarà anche sfruttata per presentare alle autorità ed al pubblico il progetto di aggiornamento del Livorno Port Center, attualmente in corso, il nuovo progetto del Piombino Port Center e le evoluzioni della strategia di integrazione tra porti, città e territori che ha portato al progetto “Miglio Blu di Livorno” ed alla collaborazione con l’Istituto Tecnico “Vespucci di Livorno in merito al progetto da loro curato nell’ambito del PNRR: “Porto 4.0: Campus Formativo Integrato per la Logistica del Futuro”.

All’evento, cui sono stati ad invitati a partecipare tutti i passati presidenti e segretari generali che in questi anni si sono susseguiti alla guida delle Autorità Portuali di Livorno e Piombino, poi confluite nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, parteciperanno i principali rappresentanti delle istituzioni territoriali, cui competeranno i saluti istituzionali.

Prevista la presenza del prefetto Giancarlo Dionisi, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, del presidente dell’AdSP, Davide Gariglio. All’evento prenderanno parte anche il capo reparto tecnico-amministrativo della Direzione Marittima della Toscana, CV. Armando Ruffini, e il direttore di Villes et Ports, Bruno Delsalle.

Nel corso del pomeriggio si susseguiranno sotto l’attenta regia della moderatrice, la responsabile comunicazione di Assoporti, Tiziana Murgia, diversi interventi di spessore. Prenderanno la parola il direttore dell’Agenda 2030 dell’AIVP, J. M. Pagés Sanchez, la direttrice del Port Center di Le Havre, Greta Marini; il dirigente promozione e formazione dell’AdSP, Claudio Capuano; Andrea Razza e Chiara Gesualdo, della scuola Nazionale Partimonio Attività Culturali; Francesca Barone Marzocchi, del Istituto Vespucci-Colombo.

L’evento darà inoltre all’AdSP e all’Associazione Villes et Ports l’occasione di firmare la nuova Carta delle Missioni dei Port Center, che definisce un quadro di missioni identificate e condivise sulla cui base ogni Port Center sviluppa il proprio programma di attività in funzione della storia e della situazione socio-economica di ogni città-porto.

La giornata si concluderà con l’illuminazione della Fortezza Vecchia per le festività natalizie.

Condividi:

Riproduzione riservata ©