Livorno protagonista nella nuova squadra di Confindustria Toscana Centro e Costa

Il Consiglio Generale ha approvato la squadra e il programma di mandato presentati dal presidente designato Lapo Baroncelli. Livorno sarà al centro dell’agenda di mandato: focus su reindustrializzazione, economia del mare e transizione energetica e a guidare la rappresentanza livornese sarà Giovanni Laviosa (Laviosa) nominato presidente della Delegazione di Livorno

Il Consiglio Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa ha approvato il 19 febbraio la squadra e il programma di mandato presentati dal presidente designato Lapo Baroncelli. La nuova governance, che guiderà l’associazione di Firenze, Livorno e Massa-Carrara indica la provincia di Livorno in una posizione di assoluto rilievo strategico con l’obiettivo di confermare l’impresa al centro dello sviluppo territoriale. A guidare la rappresentanza livornese sarà Giovanni Laviosa (Laviosa), nominato vice presidente vicario dell’associazione e presidente della Delegazione di Livorno, con una profonda esperienza internazionale e un forte legame con il territorio. “La squadra – spiega Baroncelli – è espressione di un equilibrio settoriale e territoriale: lavoreremo con pragmatismo per trasformare i vincoli in opportunità e sviluppare Livorno, insieme a Firenze e Massa Carrara. Oggi comunque non presentiamo solo una squadra, ma un progetto per la competitività e la crescita dei nostri territori. Le nostre imprese sono a un bivio epocale e la nostra missione è rimettere con forza l’industria al centro dell’agenda pubblica. Confindustria deve essere una ‘casa comune’ autorevole e coesa, capace di passare da un modello che subisce le decisioni a un nuovo protagonismo delle imprese nel proporre soluzioni concrete”. L’insediamento ufficiale della presidenza avverrà in occasione dell’Assemblea privata elettiva, in programma per il prossimo 9 marzo.

L’impronta livornese nella squadra di governo è confermata anche da altre deleghe chiave

Samanta Zanchi (Raffineria di Livorno) è stata nominata vice presidente con delega alla Transizione Energetica, un tema cruciale per il futuro del polo industriale locale. Tra i Consiglieri delegati, inoltre, spiccano figure legate a settori trainanti per l’economia della costa: Corrado Neri assume la delega all’Economia del Mare, Nicolas Dugenetay che assume la delega alla Sostenibilità, Economia Circolare, Ambiente e Sicurezza, mentre Marco Carrai si occuperà di Attrazione Investimenti e Sviluppo della Costa. Per il territorio livornese, questo si tradurrà in un’azione sulle infrastrutture strategiche, a partire dalla Darsena Europa, fondamentale per la centralità nei traffici marittimi e nello sviluppo di un’Agenda permanente per la reindustrializzazione. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla valorizzazione delle economie insulari, con piani di sviluppo specifici per l’Isola d’Elba. La nuova governance punta a un modello di “leadership collettiva” e a un’associazione “proponente”, capace di dialogare con le istituzioni.

Tutti i nomi

Giovanni Laviosa (Laviosa) vice presidente vicario e presidente delegazione Livorno.

Carlo Freni (FHP Terminal Carrara) presidente delegazione Massa Carrara.

Stefano Gabbrielli (Enic Meetings & Events) vice presidente alla Internazionalizzazione.

Francesca Marzi (Magis) vice presidente al Credito, Finanza e Fisco.

Niccolò Moschini (Kering Italia) vice presidente al Made in Italy.

Roberto Naldi (Toscana Aeroporti) vice presidente alla Competitività del Territorio.

Anna Sodi (Sodi Strade) vice presidente alla Sicurezza e Pianificazione del Territorio.

Massimiliano Turci (Baker Hughes) vice presidente alle Politiche Industriali.

Samanta Zanchi (Raffineria di Livorno) vice presidente alla Transizione Energetica.

Vicepresidenti di diritto Andrea Mortini, presidente del Comitato Piccola Industria e Riccardo Salvadori, presidente del Gruppo Giovani,

Consiglieri delegati per aree specifiche

Gianluca Angusti (Innovazione e Trasferimento tecnologico)

Marco Carrai (Attrazione Investimenti e Sviluppo della Costa)

Silvia Donnini (Lavoro e Relazioni Industriali)

Nicolas Dugenetay (Sostenibilità, Economia Circolare, Ambiente e Sicurezza)

Giacomo Lucibello (Industria dello Sport)

Azzurra Morelli (Parità di Genere e Cultura d’Impresa)

Corrado Neri (Economia del Mare), Luigi Salvadori (Progetti Speciali)

Giuseppe Seghi Recli (Centro Studi), Claudio Terrazzi (Education e Formazione)

Il presidente designato Baroncelli si è inoltre riservato di annunciare in seguito il nome per la vicepresidenza che avrà delega alla Mobilità e Logistica.

