Logistica green, l’AdSP MTS ha prorogato l’accesso ai contributi

Scadono il 31 gennaio i termini per accedere ai finanziamenti per l'acquisto di mezzi sostenibili

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale darà alle imprese portuali 14 giorni in più di tempo per presentare le proprie manifestazioni di interesse per accedere ai finanziamenti finalizzati all’acquisto, o alla conversione a trazione elettrica integrale o a idrogeno, di mezzi operativi dedicati alla movimentazione di merci e persone, quali gru mobili gommate, carrelli elevatori, locomotori o locotrattori, navette per il trasporto collettivo di persone in area portuale, autovetture di servizio e mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti. Lo riferisce l’Ente portuale, sottolineando dunque che i soggetti interessati, concessionari terminalisti e/o soggetti autorizzati ed operativi nei porti del Sistema, dovranno presentare le domande entro le ore 12.00 del 31 gennaio. I soggetti potenzialmente beneficiari verranno scelti sulla base di tre criteri di selezione: quello della durata del titolo concessorio o autorizzativo (con premialità rispetto alla maggiore durata), quello dell’eventuale cofinanziamento privato in aggiunta al contributo pubblico richiesto e quello della coerenza dell’investimento presentato rispetto agli obiettivi di sostenibilità delle operazioni portuali. L’investimento dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026. Il bando è interamente finanziato con fondi del programma Next Generation EU- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella componente “Intermodalità e logistica integrata” e attribuisce sovvenzioni a fondo perduto, in regime di de minimis, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per impresa.

