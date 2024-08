LTM, dall’AdSP MTS una soluzione temporanea

Il Comitato di Gestione ha dato oggi il via libera al subingresso di Lorenzini in una quota parte della concessione assentita a LTM. Si tratta in sostanza di 18.000 mq da destinare allo svolgimento di operazioni portuali afferenti a merce varia

Una soluzione per tamponare il momento di difficoltà che sta attraversando Livorno Terminal Marittimo (LTM), la società appartenente al gruppo Moby e deputata alla movimentazione dei traffici Ro/RO nella Darsena n.1 del porto di Livorno. Il Comitato di Gestione ha dato oggi il via libera al subingresso di Lorenzini in una quota parte della concessione assentita a LTM. Si tratta in sostanza di 18.000 mq da destinare allo svolgimento di operazioni portuali afferenti a merce varia, attività nella quale secondo quanto dichiarato nella propria relazione dal dirigente responsabile del procedimento, Fabrizio Marilli, l’autorizzazione, concessa dall’AdSP in base all’art. 46 del Codice della Navigazione, “va incontro ad un immediato recupero di operatività di alcune aree del terminal LTM, che la stessa ha di fatto dichiarato sottoutilizzate, rendendole disponibili per operare un traffico in evidente espansione”. Quella del subingresso è un’idea nata dalla stessa LTM ed è stata ufficializzata in base ad un accordo commerciale sottoscritto proprio con Lorenzini e inviato all’AdSP per l’attivazione della procedura autorizzatoria.

L.T.M. – Livorno Terminal Marittimo – Autostrade del Mare S.r.l. è stata costituita nel 1998. Nel corso del 2017 è divenuta una società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Onorato Armatori S.r.l, occupandosi sostanzialmente delle operazioni di sbarco ed imbarco di mezzi rotabili (Semirimorchi, Rimorchi, Camion, Autoarticolati, Autovetture, ecc.) su navi traghetto tipo RO-RO. Tra il 2020 e il 2023, LTM ha visto progressivamente contrarsi i propri traffici, entrando in difficoltà all’inizio dell’anno, quando di fatto Moby ha annunciato la cessazione della linea Cagliari e Livorno, operata proprio della società terminalista. L’AdSP ha immediatamente avviato nel 2022 l’iter istruttorio volto a verificare il rispetto del piano di impresa della Società, per il mantenimento del titolo demaniale. Con il subingresso di Lorenzini, la procedura di revisione del titolo demaniale è stata di fatto sospesa. L’autorizzazione a Lorenzini verrà rilasciata all’esito delle procedure di pubblicazione e sarà vigente per tutta la durata della concessione assentita a LTM (sino al 31-12-2025). Il terminalista ha al contempo garantito che l’operazione non avrà alcun impatto sugli attuali livelli occupazionali.

