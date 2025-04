L’Università Pegaso presenta 7 nuovi corsi

Fra master, alta formazione e specializzazione aumenta ulteriormente l'offerta formativa dell’Università Telematica che si trova nella sede della Cna in via Martin Luther King 13. Per informazioni telefonare allo 0586 267550 o scrivere a [email protected]

Aumenta ulteriormente la scelta di formazione universitaria nella sede di Livorno dell’Università Telematica Pegaso in via Martin Luther King 13, nei locali della CNA. Sette i nuovi corsi fra master, alta formazione e formazione specialistica, i cui esami potranno essere sostenuti a Livorno. Questi i quattro nuovi master di primo livello, tutti incentrati su argomenti di grande attualità: “Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio”; “La tutela del bilancio dell’UE Strategie di contrasto ed azioni e misure preventive degli illeciti nel campo di spesa pubblica di origine europea e nazionale”; “Esperto in mercato del lavoro e welfare”; “Salute e benessere psico-fisico”. Pegaso lancia anche un nuovo corso di alta formazione dedicato ai diplomati all’Istituto Magistrale prima dell’anno scolastico 2001/2002 per poter colmare l’anno mancante per l’accesso all’istruzione universitaria: si tratta di un corso progettato per offrire una solida formazione di base nei settori letterario, storico e giuridico. Infine due percorsi formativi molto orientati al lavoro come “Cyber Security Management” e “Gestione delle locazioni: normative, digital marketing e soft skills”. I sette nuovi corsi vanno ad integrare una offerta formativa universitaria già molto ampia, accessibile sia a studenti lavoratori che neodiplomati. Grazie alla convenzione con CNA Nazionale, nella sede di Livorno è possibile prenotare un appuntamento (telefonando allo 0586 267550 o scrivendo a [email protected]) per ricevere gratuitamente orientamento per corsi di laurea triennali, magistrali e master di primo e secondo livello sia di UniPegaso che dell’Università Telematica Mercatorum ed essere assistiti sia nell’iscrizione che durante il percorso di studi. Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni all’anno accademico in corso e che è possibile sia recuperare esami da carriere universitarie pregresse, sia valutare le esperienze professionali e formative.

