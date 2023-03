Lusben parteciperà a YARE 2023

La società leader di eccellenza per attività di refit & repair di yacht annuncia la partecipazione all'evento in programma dal 15 al 17 marzo a Viareggio. La manifestazione rappresenta per l’azienda un’importante occasione per entrare in contatto con un pubblico esperto in linea con la sua filosofia

Lusben sarà tra i partecipanti della prossima edizione di Yachting Aftersales & Refit Experience 2023, manifestazione internazionale dedicata all’aftersales e ai servizi refit, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. L’evento, al via il 15 marzo in Versilia, ospiterà numerosi visitatori, tra comandanti di super yacht, cantieri e imprese del settore. Ai visitatori è dedicato un ricco calendario di seminari, conferenze e workshop guidati da esperti provenienti da tutto il mondo che sapranno fornire spunti e approfondimenti preziosi, mettendosi a confronto sulle tendenze e le opportunità che offre il settore. Forte dei suoi sessant’anni di esperienza nel settore del refit & repair, Lusben negli ultimi anni ha ampliato ulteriormente il ventaglio della propria offerta per far fronte alle crescenti richieste da parte di operatori e armatori anche internazionali oltre a quelli italiani. A questo proposito infatti Giorgio Casareto, General Manager di Lusben, ha commentato: “La stagione 2022/2023 ci vedrà impegnati con ben 70 progetti di refit per imbarcazioni di dimensioni importanti di cui 55 motor e 15 sail. Sarà una bella sfida per la nostra azienda, che ci darà occasione di dimostrare ancora una volta tutte le qualità che fanno di Lusben uno dei principali leader nell’industria del settore. Il mercato sta rispondendo all’ampliamento della nostra proposta con una forte espansione della domanda confermando un interesse crescente da parte degli operatori internazionali”.

L’appuntamento allo Yare sarà quindi l’occasione ideale per presentare e approfondire con i professionisti presenti sia la nuova struttura organizzativa di Lusben sia il nuovo piano di investimenti che porterà al potenziamento dei siti produttivi di Varazze e Livorno dove è prevista un’espansione dei siti produttivi, equipaggiati con nuove attrezzature e tecnologie avanzate per una diversificazione e customizzazione dei servizi dedicati.

Condividi: