Marina Cala de’ Medici, novità per l’estate: campo boe per ormeggi in rada e bus navetta per scoprire la costa

L’Ad Matteo Ratti: “Il porto è un hub turistico essenziale a livello regionale per chi vuole visitare la Toscana”

Grandi novità per il porto Marina Cala de’ Medici, che sta diventando un moderno hub turistico per chi decide di visitare la Toscana arrivando dal mare. Proprio in quest’ottica la struttura propone una serie di servizi innovativi destinati ai turisti che utilizzano il porto come punto base per visitare il territorio. “Il nostro obiettivo – spiega Matteo Italo Ratti, AD del Marina – è quello di offrire servizi di elevata qualità a Soci e utenti. Ciò significa accogliere al meglio i visitatori che sempre di più stanno scegliendo il porto come approdo per scoprire la Toscana, ma anche partecipare alla promozione del territorio. Per questo, con l’estate 2026, andiamo a realizzare due progetti che senza dubbio si riveleranno utili per chi, sbarcando al porto, scenderà a terra per conoscere le bellezze naturalistiche e artistiche della costa e dell’intera Toscana”.

Campo boe per ormeggiare davanti a Castiglioncello – Visto l’importante aumento delle richieste di ormeggio in rada, il porto realizza per l’estate 2026 un campo boe sperimentale. Un progetto in linea con la visione green del Marina, dato che la presenza delle boe permetterà alle imbarcazioni di limitare l’utilizzo delle ancore che in molti casi rischiano di danneggiare l’ecosistema sottomarino. Al largo della baia di Castiglioncello saranno posizionate boe per imbarcazioni fino a 24 metri, garantendo un ormeggio sicuro e rispettoso dell’habitat marino. “In questo modo – sottolinea Ratti – andiamo a incrementare i posti barca disponibili per i diportisti e, allo stesso tempo, tuteliamo i fondali evitando un utilizzo eccessivo delle ancore. Inoltre, grazie a questa nuova soluzione chi resterà in rada avrà garanzia di maggiore sicurezza rispetto a un ormeggio con la semplice ancora”.

Servizio navetta per visitare il territorio – Un altro servizio pensato per facilitare i tanti visitatori che scelgono il Marina Cala de’ Medici come approdo per visitare la costa e l’entroterra della Toscana è lo shuttle bus MCDM che il porto metterà a disposizione degli ospiti della struttura. Per l’estate 2026, infatti, il Marina organizza una navetta che, più volte al giorno in specifici orari, porterà i turisti a Castiglioncello. “Dai dati rilevati negli ultimi anni – termina Ratti – è evidente che il Marina sta diventando un hub turistico essenziale a livello regionale. Per questo andiamo a migliorare i servizi per i diportisti che, arrivando al porto, vogliono poi scoprire il territorio circostante. È un servizio a cui teniamo molto, in linea con l’obiettivo del Marina Cala de’ Medici di essere parte integrante di un territorio dove il turismo è un settore essenziale”.

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