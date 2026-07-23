Nautica di eccellenza: ecco i superyacht in rada davanti al Marina Cala de’ Medici

L’AD Ratti: “Il porto è un hub turistico fondamentale per imbarcazioni di pregio”

Due mega yacht in rada davanti al porto Marina Cala de’ Medici. Una conferma per l’approdo toscano, che diventa sempre più punto di riferimento per la nautica da diporto di eccellenza e si configura come hub turistico essenziale per chi decide di scoprire la Toscana arrivando dal mare.

Si tratta di veri e propri gioielli del mare che hanno fatto tappa nelle acque davanti alla costa tra Castiglioncello e Rosignano, prendendo il Marina Cala de’ Medici come base per la discesa a terra e i rifornimenti.

Sul versante nord è rimasto in rada lo splendido Lady S, superyacht Feadship di circa 93 metri, che risulta appartenere al miliardario statunitense Daniel Snyder. Il valore stimato dell’imbarcazione oscillerebbe tra i 180 e i 200 milioni di dollari. Poco più a sud, a ridosso del Marina Cala de’ Medici, ha calato le ancore il Netto II, superyacht Amels di 80 metri, il cui armatore sembra essere un facoltoso imprenditore degli Stati Uniti.

Un innegabile successo per il porto turistico, come sottolinea Matteo Italo Ratti, AD del Marina Cala de’ Medici e Presidente del Consorzio Marine della Toscana. “Si tratta di presenze importanti – spiega Ratti – che evidenziano come Castiglioncello e la costa circostante, anche grazie all’attività del porto che negli anni scorsi è riuscito ad accogliere imbarcazioni di grandi dimensioni, stiano diventando luoghi molto apprezzati e quotati a livello internazionale. Oltretutto Castiglioncello è un luogo strategico per raggiungere le grandi città d’arte della Toscana”.

Vista la presenza sempre più frequente di grandi yacht che solcano il Mediterraneo, Ratti torna a sottolineare quanto sia indispensabile rinnovare i porti turistici toscani per la nautica d’eccellenza. “Le nostre strutture – evidenzia l’AD del Cala de’ Medici – devono essere adeguate per questo nuovo tipo di turismo, come già succede in Francia e in regioni italiane come la Sardegna e la Campania che si stanno muovendo in questo senso”.

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