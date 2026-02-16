Nautica, firmato il protocollo d’intesa tra Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo

L'intesa mira a rafforzare le competenze e l'occupazione qualificata del comparto nautico sul territorio. Il presidente Neri: "Un accordo a cui tenevamo da anni". La presidente Balducci: "Così mettiamo a sistema gli strumenti per sostenere le imprese della nautica su più fronti"

di Martina Romeo

“Desidero esprimere la soddisfazione di Confindustria per questo accordo. Un accordo a cui tenevamo da anni e che oggi ha trovato la via giusta per essere concluso”. A dirlo Piero Neri, presidente della Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa, siglando stamattina il Protocollo d’intesa nel settore nautico tra Confindustria Toscana Centro e Costa e Navigo. “La realtà nautica, soprattutto in Toscana, è una realtà artigianale e industriale di rilevanza mondiale – prosegue Neri – Ed è un vanto italiano, quindi, il fatto che i canteri che hanno sede in Toscana e in tutto il territorio nazionale siano stati capaci di imporsi con delle produzioni che stanno ricevendo sempre più l’attenzione di clienti importanti. Mi riferisco alla fase della costruzione dell’imbarcazione ma anche a quella del refitting. Quantomai importante”. Il protocollo è finalizzato a consolidare la sinergia tra imprese, mondo industriale e servizi collegati e a promuovere competenze e occupazione qualificata sul territorio favorendo così l’accesso a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei. Oltre al presidente Neri, sono intervenuti alla conferenza stampa Katia Balducci, presidente di Navigo; Pietro Angelini, direttore di Navigo; Eugenio Fiore, dirigente di Confindustria Toscana Centro e Costa. Per la presidente Balducci “il Protocollo sottoscritto mette a sistema competenze e strumenti per sostenere le imprese della nautica su più fronti: competitività, innovazione, transizione verde e digitale, sviluppo delle competenze e attrazione di professionalità tecniche a dimostrazione dell’attenzione di Navigo a tutte le aree di costa non solo a quella da cui storicamente proviene”. Il direttore Angelini è poi entrato nel merito di Navigo: “Il nostro è un centro servizi nato nel 2007 con 7 soci e che oggi con 177 aziende associate – ha spiegato Angelini – è diventato il più grande centro servizi in Europa nel settore dei superyacht. Facciamo quattro cose: supportiamo le imprese nel posizionamento di mercato, nel temporary management, nella digitalizzazione e nel trasferimento tecnologico; organizziamo eventi internazionali come la Yachting Week, il più importante evento mondiale sul refit; facciamo formazione con l’ITS ISYL, che ogni anno forma circa 200 ragazzi con oltre il 90% di occupazione in sei mesi; gestiamo servizi strategici come Marina della Toscana e Navigo International per l’internazionalizzazione. Come direttore sono molto soddisfatto di questo accordo, sia dal punto di vista umano che tecnico. Le imprese trovano la tutela in Confindustria; da noi trovano competenza, strumenti e accompagnamento concreto nel mercato”. Infine, Fiore: “Contiamo molto su questa collaborazione. A brevissimo come Confindustria parteciperemo anche noi, grazie a Navigo, alla fiera “Sea Technology” (12-13 marzo) di Carrara”.

