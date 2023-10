Nautica, inizia il nuovo anno accademico della Fondazione ISYL

Il 6 ottobre dalle 16.30 presso Villa Borbone a Viareggio l’inaugurazione del nuovo anno accademico e la Consegna dei Diplomi ITS ai giovani che hanno concluso il loro percorso

La prestigiosa Villa Borbone a Viareggio si prepara ad accogliere un evento di grande importanza nel campo della formazione nautica. Nel pomeriggio del 6 ottobre, a partire dalle ore 16.30, si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico che si appresta ad iniziare – a partire dal 30 ottobre – e si consegneranno i diplomi ITS ai giovani che hanno concluso il loro percorso. Ancora due settimane per iscriversi ai nuovi corsi della Fondazione ISYL Italia Superyacht Life che confermano di essere – come ormai da 7 anni – un vero trampolino di lancio per l’inserimento di nuovi professionisti nella filiera della nautica. Si può infatti scegliere quest’anno tra 5 corsi, che spaziano dalla formazione di esperti di portualità internazionale con il corso MYM 2 – Marina Yachting Manager, a tecnici a supporto degli uffici di progettazione dei cantieri navali con Y&B 2 – Yachting Builder, a Surveyor con YA.S IV – Yachting Surveyor, fino a operatori del segmento luxury con Line II – Luxury International Expert e Tecnici della Logistica e dell’Intermodalità con TEC-LOG. Le iscrizioni si chiudono il 23 ottobre per tutti i corsi, e il 13 ottobre per Tec-Log. Oltre alle Istituzioni locali e nazionali interverranno il Segretario generale dello Yachting Club Monaco Bernard D’Alessandri, iI Direttore Cifal – UNITAR (Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca e il training) Malaga – membro del senato accademico di Gioya Higher Education Institution, Julio Andrade; il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il Presidente Education Malta, Charles Zammit. “L’occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico sarà un momento utile per un aggiornamento sulle strategie di sviluppo internazionale che ISYL ha elaborato attraverso un programma triennale, con la finalità di diffondere la cultura e i processi formativi della nautica da diporto e della logistica – afferma Vincenzo Poerio, presidente della Fondazione ISYL – condividere il valore del programma Erasmus+, a cui ISYL ha aderito dal 2023, favorendo l’apprendimento di skills cruciali per il mondo del lavoro attraverso esperienze di mobilità, ed infine per presentare l’associazione ISYL Alumni Association, tra le prime associazioni Alumni di un Its in tutta Italia”. Sono ad oggi oltre 750 gli ex allievi ISYL, oggi professionisti del settore, che beneficeranno dell’Associazione e delle sue attività di promozione di competenze e networking.

La giornata prevede inoltre l’ufficiale consegna degli attestati ITS: un’occasione di condivisione per tutti coloro che hanno contribuito al successo di questi corsi, inclusi docenti, tutor e studenti per i seguenti corsi conclusi. La consegna degli attestati avverrà per i corsi Super yacht training Captains “STC”, Super yacht training Captains 2019 “STC2019”, Head of Hosting & marketing in yachting and luxury tourism “HYLT”, Sistemi organizzativi logistici evoluti e nuovi poli merci sul territorio toscano “SOLE”, Yachting Surveyor “YAS”, Yachting Surveyor “YAS2”. I giovani partecipanti ai corsi degli scorsi anni, dopo un biennio di intensa formazione e impegno, si apprestano così a ricevere i meritati riconoscimenti che attestano le loro competenze e preparazione nel settore nautico di alto livello. Dalla logistica al marketing fino ai mestieri a bordo. “Questa cerimonia rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questi percorsi formativi di eccellenza, e in modo particolare anche per le aziende del distretto che costituiscono l’ossatura di un settore così rilevante come quello della nautica e che sempre di più ricercano figure formate – afferma Pietro Angelini, Direttore di NAVIGO, centro servizi per la nautica e soggetto fondatore della Fondazione ISYL – i diplomati hanno dimostrato impegno, passione e dedizione, e siamo certi che sapranno portare avanti con successo le competenze acquisite nel mondo professionale e sapranno lavorare nel distretto toscano così come nel mondo, portando competenza e passione nel loro lavoro”. I corsi sono cofinanziati da Regione Toscana nell’ambito del PR Toscana FSE+ 2021/2027, asse A Occupazione, nel percorso di GIOVANISì (www.giovanisi.it), il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Per maggiori informazioni aggiornamenti sui prossimi Open day e attività della Fondazione si può consultare il sito internet www.isyl.it o direttamente l’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità superiore I.S.Y.L., Italian Super Yacht Life a questi riferimenti: [email protected]; 366 9779262.

