Nave riparata in tempi record dopo l’incendio

I lavori da parte della Gestione Bacini sono iniziati il 16 dicembre con i materiali fatti pervenire appositamente dalla Finlandia e sono terminati il 20 gennaio

Se la Star Istind può già riprendere il largo dopo l’incendio sviluppatosi a bordo il 3 dicembre mentre era attraccata all’Alto Fondale lo deve alla competenza e professionalità dei riparatori navali livornesi: la Gestione Bacini spa infatti, si legge in un comunicato inviato da Cna, è riuscita nel periodo festivo a garantire l’approvvigionamento dei materiali e la manodopera necessaria all’esecuzione dei lavori ed a terminare gli stessi con anticipo rispetto ai tempi preventivati. Trovare una banchina disponibile è stato uno dei problemi da affrontare data la lunghezza della nave intorno ai 200 metri: è stata individuata la banchina 75. Qui è stata ormeggiata con l’ausilio dei rimorchiatori in quanto l’incendio nella crew room aveva danneggiato il quadro di emergenza, i cavi di potenza e di segnale. I lavori sono iniziati il 16 dicembre con i materiali fatti pervenire appositamente dalla Finlandia e sono terminati il 20 gennaio nonostante la nave sia stata soggetta a spostamenti per via delle operazioni di dragaggio che erano in corso alla 75. Oltre alla ricostruzione di tutti gli impianti danneggiati è stata ripristinata anche la crew room con nuove coibentazioni, pareti e pavimentazioni dando nuovamente piena sicurezza all’equipaggio e alla navigazione. E’ l’ennesima dimostrazione di come il porto di Livorno non possa fare a meno del settore delle riparazioni navali e delle maestranze altamente professionali e specializzate che operano.

