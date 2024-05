“Navi di Maggio” per la Giornata Europea del Mare

Domani, dalle 9.00 alle 13.00, visite guidate alle imbarcazioni specializzate nella salvaguardia dell'ambiente marino e tanti laboratori didattici per gli studenti delle scuole

Nell’ambito della Giornata europea del mare si svolge domani a Livorno l’iniziativa Navi di Maggio, organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale in sinergia con la Capitaneria di Porto di Livorno, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Consorzio Castalia, F.lli Neri, l’Impresa Tito Neri, ARPAT, CNR-IBE, ISPRA, Labromare e Porto di Livorno 2000. La manifestazione consiste in una serie di momenti informativi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di Livorno e provincia. La mattina si apre alle 9.00, presso il Molo 64, con la visita ad alcune imbarcazioni con dotazione tecnologiche per la salvaguardia dell’ambiente marino, tra cui la motonave di ARPAT, Polaris, e la NOS TAURUS del consorzio Castalia. Contemporaneamente, saranno allestiti sempre da ARPAT presso il salone Canaviglia della Fortezza Vecchia dei laboratori didattici dedicati alla Posidonia Oceanica e al Santuario Pelagos. Il passaggio dei ragazzi dal Molo 64 alla Fortezza Vecchia per la partecipazione ai laboratori sarà possibile tramite il ponte della Capitaneria che verrà gentilmente movimentato da personale Porto di Livorno 2000 nell’arco della mattinata. All’iniziativa è prevista la partecipazione di tre classi dell’Istituto Nautico “Cappellini”, 2 classi terze della Scuola Primaria “Razzauti” (che visiteranno anche la sede della Capitaneria di Porto) e una della Scuola Secondaria di 2° Grado “Michelangelo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©