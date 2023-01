Nuove strategie di sviluppo per l’Isola d’Elba

Il presidente Neri e la presidente Rosso

Accordo di collaborazione tra Assocom Elba e Confindustria Livorno Massa Carrara sia per la rappresentanza che per i servizi alle imprese

Dall’inizio del nuovo anno Assocom Elba, l’associazione che raggruppa gli imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, delle arti e professioni dell’Isola d’Elba e Confindustria Livorno Massa Carrara hanno avviato un nuovo processo di collaborazione organizzativa sia per la rappresentanza che per i servizi alle imprese. “Le criticità che hanno contrassegnato gli ultimi tre anni – ha dichiarato la storica presidente dell’associazione elbana Franca Rosso – hanno fatto emergere, ulteriori bisogni di tutela e di rappresentanza sempre più particolari. Per questo, con i Colleghi della nostra Associazione, abbiamo condiviso di poter assumere un ruolo di maggiore incidenza a livello locale e regionale, attraverso un nuovo modello organizzativo in ambito locale e regionale, verso le Istituzioni e nel confronto con le forze politiche, costruendo nuove strategie per lo sviluppo delle attività economiche della nostra isola”. L’innovativa collaborazione tra AssocomElba e Confindustria mira a potenziare l’attuale quadro associativo sul territorio, per supportare i diversi rami di attività economica, con particolare attenzione all’erogazione di servizi moderni, e per la rappresentanza verso le Istituzioni. Dunque, la nuova sede elbana di Confindustria Livorno Massa Carrara è operativa presso l’Associazione del Commercio, Turismo e Servizi dell’Isola d’Elba, al secondo piano del residence in Viale Elba 3 a Portoferraio, in una strategica posizione davanti al porto.

“Nell’ambito del processo di costituzione della nuova realtà associativa di un’unica Confindustria che sarà operativa nei territori di Firenze, Livorno e Massa Carrara – ha rimarcato il presidente degli industriali Piero Neri – risulta strategico rafforzare e modernizzare la nostra rappresentanza anche all’Isola d’Elba. Dal turismo alla cantieristica nautica, dalla produzione di prodotti made in Italy ai progetti sostenibili a tutela della natura isolana, sono molte le eccellenze elbane da valorizzare, nel panorama dell’economia toscana e nazionale. Con la nostra Confindustria, già da febbraio organizzeremo, insieme ad AssocomElba, incontri con le imprese, per promuovere servizi innovativi, soprattutto nell’ambito del risparmio energetico,dei finanziamenti comunitari e regionali, della sicurezza, della gestione dei contratti di lavoro e della formazione dei lavoratori impiegati nei diversi comparti del commercio del turismo e dei servizi”.

