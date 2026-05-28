Nuovi magazzini in porto, investimento da 23 milioni

Inaugurate due nuove strutture di FHP MarterNeri dedicate a carta, cellulosa e prodotti forestali. Il presidente Gariglio: “Servono anche capitali privati per far crescere lo scalo”

Grande soddisfazione per l’inaugurazione dei due nuovi magazzini realizzati da FHP MarterNeri nel porto di Livorno. L’ha espressa il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, partecipando stamani alla cerimonia di taglio del nastro. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni e della comunità portuale, Gariglio si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto dalla società, definendola una realtà storica dello scalo livornese. L’operazione ha richiesto un investimento superiore ai 23 milioni di euro per la creazione di 17mila metri quadri di aree coperte. Gli spazi, che sono stati costruiti con la riconversione di due aree dopo la demolizione di un magazzino e di una cementeria del secolo scorso, saranno interamente dedicati allo stoccaggio di prodotti forestali, carta e cellulosa e contribuiranno ad aumentare la capacità totale dello scalo labronico. Secondo il presidente, questo intervento non solo rafforza l’operatività del terminal, ma genererà ricadute strategiche su tutto il territorio. L’opera garantirà infatti una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento della filiera e aumenterà la competitività delle imprese locali. “Dietro questo intervento c’è una profonda fiducia nelle potenzialità del nostro porto e della sua comunità”, ha dichiarato Gariglio, ringraziando a nome dell’AdSP la società per il modo in cui “si è relazionata con noi in questi anni per far progredire lo scalo”. Il presidente ha infine ricordato che l’AdSP ha attualmente in corso investimenti infrastrutturali per oltre 600 milioni di euro, sottolineando però che lo sviluppo del porto richiede continue risorse: “I fondi pubblici non bastano, servono investimenti privati come questo per crescere. Mi auguro che ci siano sempre più imprenditori che, come FHP MarterNeri, scelgano di scommettere sul futuro del nostro scalo”.

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